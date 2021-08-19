Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм

Вона символізує кохання і дарує надію тим, хто зазнав фіаско в любовних справах. Статуя Джульєтти Капулетті прикрашає одну з головних визначних пам'яток Мюнхена - центральну площу Марієнплац. Точніше, копія скульптури Нерео Константіні, встановленої біля Будинку Джульєтти в італійській Вероні. Увічнена в бронзі шекспірівська героїня заввишки 2,65 метра була подарована Вероною баварській столиці на знак дружби і отримала почесне місце у Старій ратуші ще на початку 1970-х років. Нерідко романтики кладуть їй в руки квіти, але цим справа не обмежується.

Затертий бюст Джульєтти: забобон або сексизм?

Час від часу навколо мюнхенської статуї здіймається галас. Увагу привертає верхня частина тулуба Джульєтти. З правої частини її груди відполіровані до золотого блиску. Потерти це місце на вдачу - давня традиція у туристів і місцевих. У Німеччині в багатьох містах є скульптури, які нібито приносять щастя. У тому ж Мюнхені у резиденції курфюрстів стоїть бронзовий лев зі щитом, на якому зображена левова морда. Дотик до неї обіцяє удачу й гроші. Ніс лева - це одне, а груди Джульєтти - інше? Розглядати це як невинне марновірство або сексизм? У Мюнхені вирішили розібратися.

Площа Марієнплац в Мюнхені

Для представниці міської ради Марі Бурнеляйт (Marie Burneleit) сексизм тут очевидний. Вона вимагає відновити баланс і поставити поруч з Джульєттою статую чоловіка. "Може, з бронзовим пенісом або в пов'язці на стегнах. Жінки могли б терти її для везіння в любові", - пропонує політик чи то жартома, чи то серйозно.

У будь-якому випадку референту з питань культури в міській адміністрації Мюнхена Антону Біблю (Anton Biebl) її критика здалася небезпідставною. Він обіцяє розглянути це питання і винести його на широке обговорення. У 2022 році в Мюнхені проведуть міжнародний симпозіум і конкурс культурних проєктів, тематика яких буде сфокусована на поводженні зі спірними пам'ятними об'єктами, а також на таких проблемах, як націоналізм, антидемократичність, мілітаризм і гендерна різноманітність. У список пам'ятників включать і багатостраждальну Джульєтту.

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Джульєтта в контексті #MeToo

Увагу до її проблеми привертали і раніше. У 2018 році на тлі руху#MeToo і дискусій про сексуальні домагання 20-річна студентка з Мюнхена Леа Турнер (Lea Thurner) наклеїла на стіну будівлі за скульптурою плакат з написом "#MeToo". Свій вчинок вона тоді пояснила бажанням представити Джульєтту в іншому контексті та спонукати перехожих замислитися, наскільки легко можуть бути порушені межі. Що сказала б сама Джульєтта? Щодня відчувати дотики тисяч людей, м'яко сказати, неприємно. Плакат провисів півдня, і, за спостереженнями Леа, з тих, хто зупинявся перед скульптурою, багато сміялися, фотографували, але помацати груди Джульєтти справді вже не наважувалися.

Нинішню ініціативу в Мюнхені кілька політиків уже назвали абсурдною. Мовляв, проблема надумана, це не те, що турбує людей. Чимало й користувачів соцмереж, які поділяють цю точку зору. "Весь світ божеволіє. Корона, Афганістан... А тут таке". "Прекрасно, що міськрада вже вирішила всі банальні проблеми на кшталт доступних цін на житло і може займатися справами важливішими", - в цьому дусі відгукується більшість користувачів.

Але є й ті, хто ставиться до пропозиції представниці міської ради легше: "Поставте поряд статую голого чоловіка. Буде вибір. Мені, до речі, вона принесла удачу". "Давайте поставимо Давида". "Я бачив жінок, що торкалися статуї для позитивної зарядки. Ніколи цього не розумів. У житті можна обійтися і без статуй". Хтось радить зазирнути в мюнхенську Гліптотеку і помилуватися там на античні скульптури.