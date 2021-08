Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм

Анексований Крим очима німецького фотографа (19.08.2021)

Німецький фотограф Морітц Кюстнер уперше побував в Криму в 2015 році. Відвідавши анексований РФ півострів ще чотири рази, він створив фотоальбом "Silence is the Sound of Fear". Дивіться, яким німець побачив окупований Крим!