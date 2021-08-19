 Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.08.2021

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Культура й стиль життя

Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм

У баварській столиці навколо місцевої визначної пам'ятки розігралася справжня драма. Чи можна торкатися статуї Джульєтти задля успіху в коханні? Щоправда, далеко не всі поставилися до проблеми серйозно.

Статуя Джульєтти у Мюнхені

Статуя Джульєтти у Мюнхені

Вона символізує кохання і дарує надію тим, хто зазнав фіаско в любовних справах. Статуя Джульєтти Капулетті прикрашає одну з головних визначних пам'яток Мюнхена - центральну площу Марієнплац. Точніше, копія скульптури Нерео Константіні, встановленої біля Будинку Джульєтти в італійській Вероні. Увічнена в бронзі шекспірівська героїня заввишки 2,65 метра була подарована Вероною баварській столиці на знак дружби і отримала почесне місце у Старій ратуші ще на початку 1970-х років. Нерідко романтики кладуть їй в руки квіти, але цим справа не обмежується.

Затертий бюст Джульєтти: забобон або сексизм?

Час від часу навколо мюнхенської статуї здіймається галас. Увагу привертає верхня частина тулуба Джульєтти. З правої частини її груди відполіровані до золотого блиску. Потерти це місце на вдачу - давня традиція у туристів і місцевих. У Німеччині в багатьох містах є скульптури, які нібито приносять щастя. У тому ж Мюнхені у резиденції курфюрстів стоїть бронзовий лев зі щитом, на якому зображена левова морда. Дотик до неї обіцяє удачу й гроші. Ніс лева - це одне, а груди Джульєтти - інше? Розглядати це як невинне марновірство або сексизм? У Мюнхені вирішили розібратися.

Площа Марієнплац в Мюнхені

Площа Марієнплац в Мюнхені

Для представниці міської ради Марі Бурнеляйт (Marie Burneleit) сексизм тут очевидний. Вона вимагає відновити баланс і поставити поруч з Джульєттою статую чоловіка. "Може, з бронзовим пенісом або в пов'язці на стегнах. Жінки могли б терти її для везіння в любові", - пропонує політик чи то жартома, чи то серйозно.

У будь-якому випадку референту з питань культури в міській адміністрації Мюнхена Антону Біблю (Anton Biebl) її критика здалася небезпідставною. Він обіцяє розглянути це питання і винести його на широке обговорення. У 2022 році в Мюнхені проведуть міжнародний симпозіум і конкурс культурних проєктів, тематика яких буде сфокусована на поводженні зі спірними пам'ятними об'єктами, а також на таких проблемах, як націоналізм, антидемократичність, мілітаризм і гендерна різноманітність. У список пам'ятників включать і багатостраждальну Джульєтту.

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Джульєтта в контексті #MeToo

Увагу до її проблеми привертали і раніше. У 2018 році на тлі руху#MeToo і дискусій про сексуальні домагання 20-річна студентка з Мюнхена Леа Турнер (Lea Thurner) наклеїла на стіну будівлі за скульптурою плакат з написом "#MeToo". Свій вчинок вона тоді пояснила бажанням представити Джульєтту в іншому контексті та спонукати перехожих замислитися, наскільки легко можуть бути порушені межі. Що сказала б сама Джульєтта? Щодня відчувати дотики тисяч людей, м'яко сказати, неприємно. Плакат провисів півдня, і, за спостереженнями Леа, з тих, хто зупинявся перед скульптурою, багато сміялися, фотографували, але помацати груди Джульєтти справді вже не наважувалися.

Нинішню ініціативу в Мюнхені кілька політиків уже назвали абсурдною. Мовляв, проблема надумана, це не те, що турбує людей. Чимало й користувачів соцмереж, які поділяють цю точку зору. "Весь світ божеволіє. Корона, Афганістан... А тут таке". "Прекрасно, що міськрада вже вирішила всі банальні проблеми на кшталт доступних цін на житло і може займатися справами важливішими", - в цьому дусі відгукується більшість користувачів.

Але є й ті, хто ставиться до пропозиції представниці міської ради легше: "Поставте поряд статую голого чоловіка. Буде вибір. Мені, до речі, вона принесла удачу". "Давайте поставимо Давида". "Я бачив жінок, що торкалися статуї для позитивної зарядки. Ніколи цього не розумів. У житті можна обійтися і без статуй". Хтось радить зазирнути в мюнхенську Гліптотеку і помилуватися там на античні скульптури.

  • Німецький музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Німецький музей

    Майже 1,5 мільйони відвідувачів щороку приходять до цього музею, щоб дізнатися більше про технічні й природознавчі науки: від астрономії до хронометрії (вимірювання часу). Головний корпус найбільшого технічного музею світу розташований на Музейному острові, на березі річки Ізар.

  • Пінакотека сучасності

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Пінакотека сучасності

    Найважливішим місцем для поціновувачів музеїв є Ареал мистецтва (Kunstareal). Тут розташовано аж 16 музеїв, зокрема й Пінакотека сучасності з картинами ХХ-ХХІ століть. Стара пінакотека, що знаходиться поруч, відома своєю колекцією картин Рубенса й автопортретів Дюрера й Рембрандта.

  • Будинок Ленбаха

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Будинок Ленбаха

    Також в Ареалі мистецтва розташований будинок Ленбаха. Музей, який раніше був віллою художника Франца фон Ленбаха, всесвітньовідомий завдяки найбільшому зібранню робіт об'єднання експресіоністів "Синій вершник". Основою для створення музею стали картини Габріель Мюнтер, котрі художниця сама передала будинку разом з роботами свого чоловіка Василя Кандинського.

  • Музей Брандгорст

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Музей Брандгорста

    Музей Брандгорста безумовно вартий уваги. Фасад будівлі вкритий плиткою на 36000 деталей і 23 кольори. Тут зберігають колекцію робіт подружжя Брандгорст. Сам музей позиціонує себе як доповнення до Пінакотеки сучасності й дає змогу ознайомитися з важливими роботами Енді Воргола та Сая Твомблі.

  • Державне античне зібрання

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Державне античне зібрання

    Державне античне зібрання на Королівській площі засвідчує пристрасть баварського короля до колекціонування. Король Баварії Людовик І не лише замовив побудувати будівлю у вигляді коринфського храму, а й перевіз сюди археологічні скарби з Греції та Італії.

  • Будинок мистецтва

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Будинок мистецтва

    Будинок мистецтва в Англійському парку не зберігає колекцій, а слугує виставковим простором для сучасного мистецтва. Монументальну неокласичну будівлю створили в 1933-1937 роках з ініціативи тирана Адольфа Гітлера, це був один з перших великих будівельних проектів націонал-соціалістів.

  • Документаційний центр з історії націонал-соціалізму

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Документаційний центр з історії націонал-соціалізму

    Наймолодший музей Мюнхена, Документаційний центр з історії націонал-соціалізму, було відкрито 2015 року. В часи Другої світової війни на цьому місці був розташований Коричневий будинок, штаб-квартира націонал-соціалістів. Наприкінці війни будинок було зруйновано. Музей присвячений дослідженню ролі Мюхена в часи приходу до влади націонал-соціалістів.

  • Єврейський музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Єврейський музей

    Єврейський музей (ліворуч) розташований поруч з головною синагогою (праворуч) Єврейського центру в старій частині Мюнхена. Окрім постійної виставки про історію євреїв у Мюнхені, музей пропонує змінні виставки, наприклад, присвячені викраденим під час націонал-соціалізму творам мистецтва, а також організовує зустрічі з очевидцями, які пережили Голокост.

  • Мюнхенський міський музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Мюнхенський міський музей

    Навпроти Єврейського музею, в будівлі колишнього арсеналу, розташований Мюнхенський міський музей. Блукаючи трьома поверхами музею, можна дізнатися багато цікавих фактів: від історії Генріха Лева до появи Альянц Арени. Частиною Міського музею також є Музей кіно (праворуч), де показують шедеври світової класики.

  • Світ BMW

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Світ BMW

    Оскільки Мюнхен є важливим центром автомобілебудування у Німеччині, тут також є музей автомобілів. У Світі BMW відома компанія презентує свої актуальні колекції автомобілів різних марок: від Mini до Rolls-Royce. Поруч з виставковим центром розташований музей, присвячений 100 рокам історії BMW.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Ірина Бойко


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