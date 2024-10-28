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Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП

Анастасія Шепелева
28 жовтня 2024 р.

Хорватія почне передавати ЗСУ застарілі танки та бойові машини піхоти вже цього року, а натомість отримає від Німеччини знижку на закупівлю "Леопардів" для своєї армії.

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Танк М-84
М-84Фото: Anja Niedringhaus/dpa/picture-alliance

Хорватія за підтримки Німеччини поставить Україні 30 бойових танків М-84 і 30 бойових машин піхоти М-80 часів "холодної війни".

Це випливає з угоди, підписаної в понеділок, 28 жовтня, між міністрами оборони країн на зустрічі в Берліні, пише німецька інформаційна агенція dpa.

Перша партія техніки надійде в Україну до кінця року

Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), перші одиниці важкої техніки будуть передані Збройним силам України (ЗСУ) вже цього року.

Також угода передбачає постачання запчастин і боєприпасів.

Допомога в обмін на знижку на "Леопарди"

Натомість Німеччина надасть Хорватії знижку на придбання новітніх бойових танків Leopard 2A8 німецького виробництва, повідомляється на сайті хорватського міністерства оборони. Згідно з потребами хорватської армії, країна має намір придбати до 50 нових танків.

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич наголосив, що ця модель співпраці підходить для всіх трьох залучених сторін - Хорватії, ФРН та України.

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