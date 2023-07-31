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Хорватія виділила для України мільйон євро на розмінування

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Уряд Хорватії зробив внесок у розмірі мільйона євро в проєкт ООН з розмінування агроземель України для відновлення виробництва продуктів харчування.

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Розмінування поля на Харківщині
Розмінування поля на ХарківщиніФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Хорватія підтримала проєкт ООН з розмінування родючих сільськогосподарських земель в Україні внеском у мільйон євро. Уряд країни виділив ці гроші Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП), щоб допомогти фермерам і виробникам продуктів харчування відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали внаслідок війни, розв'язаної Росією проти України.Про це у понеділок, 31 липня, повідомляється на сайті Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Угоду підписав міністерстр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман на зустрічі з директором ВПП ООН в Україні Метью Холлінгвортом та міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

Метою проєкту є обстеження родючих сільськогосподарських земель України на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів, розмінування їх для відновлення виробництва продуктів харчування і підтримання життєдіяльності сільських громад.

Крім того, він передбачає надання підтримки фермерам у відновленні ґрунтів та сільськогосподарського виробництва після того, як землі будуть визнані безпечними.

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Роботи вже ведуться на Харківщині

Як зазначили в ВПП ООН, робота вже ведеться в Харківській області, а в подальшому планується її розширення на Миколаївську та Херсонську області.

"Гроші, залучені в рамках спільного меморандуму з Хорватією та партнерами з ООН, будуть спрямовані на обстеження та очищення забруднених земель, які потенційно складають 174 тисячі квадратних кілометрів в Україні", - заявила Свириденко.

Зазначається, що внесок у розмірі мільйона євро є найбільшим внеском Хорватії до Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Хорватія також прийматиме Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування в Україні 11-12 жовтня в Загребі. Вона стане платформою для мобілізації додаткової міжнародної підтримки та ресурсів для ініціатив з розмінування в Україні.

Відповідно до швидкої оцінки збитків внаслідок війни Росії проти України, виробництво зернових та олійних культур в Україні скоротилося на 37 відсотків у 2022 році, наголошується у повідомленні ВПП ООН.

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