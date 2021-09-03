Голова Євроради обговорив з Путіним Афганістан і Білорусь

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що засуджує використання владою Білорусі мігрантів проти країн ЄС. Телефонна розмова двох політиків відбулася в середу, 8 вересня. Важливою темою розмови став також розвиток подій у Афганістані.

"Обговорив з президентом Росії останні події в Афганістані та їхній вплив на весь регіон. ЄС і Росія разом зацікавлені в регіональній стабільності", - написав голова Євроради у соцмережі Twitter. За його словами, пріоритетом Євросоюзу є запобігання гуманітарній катастрофі в Афганістані, боротьба з тероризмом і контрабандою наркотиків, а також гарантування прав людини, включаючи права жінок і меншин.

"Я підтвердив підтримку територіальної цілісності України і Грузії. Ми обмінялися думками про перспективи вірмено-азербайджанського врегулювання - для цього потрібні зміцнення довіри і діалог. Я засудив використання Білоруссю нерегулярної міграції проти держав-членів ЄС", - додав Шарль Мішель.

Читайте також: Чого чекати від стратегічної дискусії у ЄС щодо відносин з Росією

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС на своїй неформальній зустрічі 2-3 вересня засудили "цинічне використання мігрантів і біженців" режимом Олександра Лукашенка для створення тиску на кордонах Литви, Латвії і Польщі. В Євросоюзі заявили, що працюють над п'ятим пакетом санкцій стосовно Білорусі.