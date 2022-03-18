Голова парламенту допустив зміну Конституції щодо руху України в НАТО

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Раніше ми фіксували хроніку війни в Україні 24 лютого - 18 березня.

Зараз DW розповідає про події суботи, 19 березня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну підтримку українців, які були змушені лишити свої домівки через війну. "Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий: державна підтримка для усіх переміщених осіб, державна підтримка робочих місць для таких осіб там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент - житловий: уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни. Третій компонент - підтримка родин, які розмістили в себе людей з території бойових дій або тимчасової окупації: як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги", - повідомив він у відеозверненні.

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Компанія LG Electronics призупинила всі постачання техніки до РФ, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Крім того, він розповів, що один із світових лідерів цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації Schneider Electric призупинив нові інвестиції та постачання до Росії й Білорусі. Також усі поставки в РФ припинив китайський виробник професійної техніки і електроніки Dahua. Компанія MikroTik, яка розробляє та продає Ethernet і бездротове мережеве обладнання, призупинила дію тренерських сертифікатів у РФ, а раніше припинила прийом замовлень на нові девайси і зупинила поставку ліцензій. Американська технологічна компанія Docker зупинила підписки в РФ і Білорусі, а Figma перестала приймати оплату російськими картками.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками майже 300 провідних інвестиційних компаній світу. Він наголосив, що для післявоєнної відбудови Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також компенсації та репарації від РФ за агресію. "Закликаю міжнародний бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду. Також важливо, щоб компанії, які йдуть з Росії, переорієнтувалися на Україну", - сказав він. Єрмак наголосив, що жодних ознак дефолту Україна не має. "Ця проблема має турбувати країну-агресора", - додав він.

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Можливі зміни до Конституції в частині руху України до НАТО

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук допустив внесення змін до Конституції щодо руху країни в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО). "Ми будемо дивитися, яким шляхом будуть йти перемовники, і тоді вже будемо шукати ту модель, яка або не буде суперечити Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1". Зазначимо, що внесення змін в Конституцію в умовах воєнного стану заборонене.