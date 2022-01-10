 Голова комітету Бундестагу: Україна в НАТО - не тема переговорів з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2022

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Новини

Голова комітету Бундестагу: Україна в НАТО - не тема переговорів з Росією

Депутат Бундестагу Міхаель Рот, який очолює комітет із закордонних справ, відкидає можливість переговорів між Росією та Заходом про вступ України до НАТО. Натомість він не радить категорично відкидати пропозиції Москви.

Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Міхаель Рот

Голова комітету Бундестагу з закордонних справ Міхаель Рот

Очільник комітету німецького Бундестагу з закордонних справ, представник правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот (Michalen Roth) вважає, що вступ України до НАТО не має бути темою переговорів між західними країнами та Росією. Про це він сказав у розмові з німецькою медіакомпанією Deutschlandfunk у понеділок, 10 січня.

Водночас політик вважає, що категорично відкидати висунуті Москвою пропозиції в сфері безпеки та озброєння не варто. За словами Рота, на них варто відповісти власними пропозиціями, "аби вибудувати нову довіру".

На думку німецького депутата, можливість досягти порозуміння між Заходом і Росією є, зокрема, у питанні зменшення та контролю за озброєннями.

У понеділок у Женеві розпочалися переговори між представниками Росії та США щодо безпекових питань. За підсумками попередніх розмов між сторонами напередодні заступниця держсекретаря США Венді Шерман зазначила, що Вашингтон підтримує принцип, згідно з яким країни мають самостійно обирати, до яких альянсів вступати. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що ані виведення американських військових з України, ані відмова від розширення НАТО на схід, як того бажає Москва, не є предметом переговорів.

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Посол України закликає Німеччину до поставок зброї

На тлі перемовин між США та Росією український посол у Німеччині Андрій Мельник закликав уряд у Берліні поставляти зброю до України. Як він сказав в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, Німеччина повинна відмовитися від "блокадної позиції" щодо продажу озброєнь Києву та забезпечити Україну "необхідним оборонним устаткуванням".

На найближчу середу, 12 січня, заплановано засідання ради НАТО-Росія, центральною темою якого має стати війна в Україні та нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Зокрема, Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до свого складу, про що просить Альянс зобов'язатись юридично.

РФ з осені стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок України та країн Заходу, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. Натомість у Москві заперечують інформацію про підготовку вторгнення до України.

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