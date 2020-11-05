Голова апарату Білого дому заразився коронавірусом

Серед соратників чинного президента США Дональда Трампа, які останнім часом захворіли на COVID-19, виявився керівник апарату Білого дому Марк Медоуз. Про це ввечері п'ятниці, 6 листопада, повідомила низка американських ЗМІ із посиланням на свої джерела.

Так, інформаційне агентство Bloomberg зазначило, що Медоуз заразився коронавірусом після зустрічі у близькому колі радників Трампа, яка відбулася після дня виборів президента США у вівторок, 3 листопада. Зараз у Білому домі з'ясовують, із ким за цей час контактував Медоуз.

Також телеканал CNN повідомляє, що, окрім глави апарату Білого дому, у близькому оточенні Трампа коронавірус виявили ще у двох осіб. Серед них - помічник президента щодо передвиборчої кампанії Нік Трейнер.

Читайте також: Трамп міг приховати інформацію про позитивний тест на коронавірус - WSJ

Медоуз уникнув зараження від Трампа

Повідомляється, що Медоуза часто бачили поруч з президентом США, коли у нього виявили COVID-19. При цьому глава апарату Білого дому довгий час не носив захисної маски, почавши подекуди одягати її вже після того, як коронавірусом інфікувався Трамп. Втім, тоді Медоузу вдалося уникнути зараження попри, той факт, що на COVID-19 захворіла низка інших радників президента.

Нагадаємо, що у жовтні Дональд Трамп інфікувався коронавірусом і навіть провів декілька днів у лікарні у розпал передвиборчої кампанії. Довгий час президент США також відмовлявся з'являтися на публіці у захисній масці.

Новий рекорд інфікування коронавірусом у США

Новина про зараження Медоуза з'явилася на тлі повідомлень про нові рекордні показники поширення COVID-19 у Сполучених Штатах. Так, станом на п'ятницю, 6 листопада, протягом доби було виявлено понад 120 тисяч випадків інфікування коронавірусом у країні.

Загалом, з початку пандемії COVID-19 у США цей діагноз підтвердили у більше ніж 9,5 мільйона осіб. Загальна кількість жертв хвороби у країні перевищила 234 тисячі. Обидва показники є найвищими у світі.