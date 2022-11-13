Ходжес прогнозує звільнення Криму

263-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 13 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 13 листопада (час київський).

++08.15++

Позиція голови Комітету начальників штабів (КНШ) збройних сил США генерала Марка Міллі, який останніми тижнями рішуче виступав за пошук дипломатичного виходу з війни в Україні, не знаходить широкої підтримки з боку команди з національної безпеки президента Джо Байдена, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником із нацбезпеки Джейком Салліваном. Останні не вважають, що час для переговорів щодо України настав, передає телеканал CNN із посиланням на двох представників американської адміністрації. За даними CNN, Держдепартамент США сповідує позицію, що кардинально відрізняється від поглядів Марка Міллі. Тож нині фактично склалася унікальна ситуація, коли військове керівництво в США активніше наполягає на дипломатії, ніж самі американські дипломати, зазначає CNN.

++07.59++

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по російських окупаційних силах, які перебувають на підступах до Криму, що послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію, припустив генерал США у відставці, колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес. "HIMARS скоро стрілятимуть із Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочнеться вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - спрогнозував Ходжес у дописі в мікроблозі Twitter.

В іншому дописі Ходжес зазначив, що важливу роль могло б відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, що дозволило б українським військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

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++07.50++

У Національній поліції України закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів, повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки. "Департамент внутрішньої безпеки НПУ просить херсонців допомогти виявляти колаборантів", - йдеться у повідомленні. У Нацполіції нагадали, що оперативники проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області. "Основне завдання згаданих заходів - виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога. Тому ДВБ НПУ звертається до мешканців звільнених територій: у разі наявної інформації щодо осіб, які сприяли або співпрацювали з окупантами, чи зрадили державі, повідомляти на "гарячу лінію" Департаменту", - йдеться в повідомленні.

++07.41++

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб. "За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

++07.36++

Найближчим часом "Укрзалізниця" запустить залізничне сполучення до звільненого Херсона, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін. "Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсона", - написав він у Telegram-каналі у ніч на неділю. Камишін зазначив, що необхідно приїхати до Херсона, оцінити пошкодження, скоординувати дії з бійцями Збройних сил та місцевою владою, а також організувати команду для якнайшвидшого повернення залізничного сполучення до Херсона. Водночас він запевнив, що розмінування відбувається швидко, а пошкоджений шлях і розбиті вагони швидко відремонтують.



++07.27++

Два балкери, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, зайшли до портів Великої Одеси під завантаження пшеницею для Ефіопії, Ємену та Афганістану, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) на Facebook-сторінці. За її даними, в Одеському порту 40 тисяч тонн української пшениці для Ефіопії завантажують на балкер Bozburun M, а в порту "Чорноморськ" такий самий обсяг пшениці для мешканців Ємену та Афганістану забере балкер Gokova M.

Крім того, зазначила АМПУ, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з порту "Чорноморськ" вийшли два судна з 27 тисячами тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Азії. Згідно з повідомленням, у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 33 судна, в які завантажується 920 тисяч тонн української агропродукції. Загалом від початку "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 444 судна, які експортували 10,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.





++07.13++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак різко розкритикував розпочату президентом Росії Володимиром Путіним війну проти України. "Війна Путіна посіяла хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь", - наголошується в заяві керівника британського уряду. "Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності й вкажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20", - запевнив Ріші Сунак. На відміну від Росії, Великобританія та її союзники спільно працюватимуть, щоб домогтися прогресу у розв'язанні економічних проблем і поліпшити становище свого населення, додав він.

Як повідомлялося, Путін не буде присутній на саміті G20, РФ представить глава МЗС Сергій Лавров.