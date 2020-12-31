 У Німеччині закликають посилити локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

У Німеччині закликають посилити локдаун

Голова ХДС Армін Лашет пропонує запровадити у Німеччині комендантську годину та перевести більше людей на віддалену роботу. На його думку, такі заходи потрібні, поки не вакцинована більша частина населення.

Армін Лашет

Армін Лашет

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет (Armin Laschet) закликав запровадити у країні так званий "перехідний локдаун". Це питання він запропонував обговорити на наступній конференцію глави уряду ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністрів земель, яку закликав провести раніше запланованого часу.

На думку Лашета, "перехідний локдаун" необхідний для того, щоб дочекатися, коли значна частина населення країни буде вакцинована від коронавірусу. "Перехід до стабільного успіху за допомогою тестування вимагає, щоб ми посилювали обмеження в багатьох областях і рухалися в напрямку локдауну", - заявив він у понеділок, 5 квітня. За словами голови ХДС, багато жителів Німеччини зараз "готові зробити ще один крок, щоб в травні-червні увійти в іншу фазу".

Лашет пропонує запровадити комендантську годину ввечері та вночі і стимулювати людей працювати вдома. Ресторани і кафе повинні залишатися закритими, а щодо шкіл та дитячих садків "потрібно сфокусуватися на найнеобхіднішому", вважає політик. Крім цього, він виступає за подальші обмеження в сферах культури та дозвілля.

Раніше за посилення заходів у боротьбі з пандемією висловився і глава Християнсько-соціального союзу (ХСС), прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder). "Нам варто замислитись, чи не є короткий і послідовний локдаун кращим рішенням, ніж половинчаста і тому нескінченна стратегія боротьби з коронавірусом", - зазначив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag 4 квітня.

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