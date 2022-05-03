Глава МЗС Німеччини назвала 24 лютого переломним днем в історії

Війна Росії проти України - це переломний історичний момент, переконана міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Ухваливши рішення про військове вторгнення в Україну, президент РФ Володимир Путін "зруйнував усе, що збудували кілька поколінь у Європі та Росії", заявила вона в інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post, опублікованому у вівторок, 3 травня.

"Після 24 лютого - дня, який змінив усе, - ми маємо перебудувати нашу політику. Ось чому ми у Німеччині переформулюємо нашу національну стратегію в сфері безпеки", - зазначила Бербок. За її словами, необхідно знову збільшити інвестиції в оборону, "не відкидаючи при цьому за борт все інше". "Гуманітарна допомога, стабілізація та запобігання конфліктам залишатимуться у центрі уваги", - додала міністерка. Вона зауважила, що Німеччина не обирала такий сценарій, але має бути готова до нової реальності.

Читайте також: Глава МЗС ФРН: Росія ніколи більше не повинна мати можливості вести війну

Бербок: Путін скоїв найтяжчі воєнні злочини

Бербок висловила впевненість у тому, що Путін має постати перед міжнародним судом, оскільки "жорстоким чином порушив міжнародне законодавство та міжнародне гуманітарне право".

Крім того, міністерка зазначила, що Берлін серйозно ставиться до погроз Москви щодо ядерного удару, оскільки підготовка до найгірших сценаріїв входить до завдань уряду. "Бряцання Росією ядерною зброєю у нинішній ситуації - безвідповідальне, навіть якщо врахувати, що ми й у минулому вже чули аналогічні заяви президента Путіна".

Путін та інші російські офіційні особи неодноразово допускали можливість завдання ядерного удару у війні проти України. Цей крок Москви не виключають і США.

Читайте також: Чи допоможе Німеччина Україні відбити атаку армії РФ танками Leopard?

Дивитись відео 06:04 Важкі озброєння з Німеччини: Бундестаг - за, що тепер? (28.04.2022)

Читайте також: Війна в Україні - ганьба для німецької зовнішньої політики