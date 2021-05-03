 Глава МЗС Німеччини наголосив на важливості свободи преси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

Глава МЗС Німеччини наголосив на важливості свободи преси

Демократія не може функціонувати без незалежної інформації, заявив Гайко Маас у Всесвітній день свободи преси, нагадавши - у 2020 році було вбито десятки журналістів.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у Всесвітній день свободи преси наголосив на важливості незалежних ЗМІ для демократичних суспільств. Без вільної інформації демократія не здатна функціонувати, заявив Маас.у понеділок, 3 травня.

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Робота журналістів у часи коронавірусу ускладнилася

Робота журналістів під час пандемії COVID-19 стала ще важливішою, але й набагато складнішою, зазначив глава МЗС Німеччини. За його словами, влада в багатьох країнах перешкоджає діяльності співробітників ЗМІ під прикриттям боротьби з інфекцією.

Це сприяє поширенню неправдивої інформації, відзначив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Більше 50 журналістів вбито у 2020 році

Також Маас нагадав про загиблих журналістів. Тільки в 2020 році було вбито понад 50 представників ЗМІ, набагато більше було затримано і навіть піддано тортурам, підкреслив міністр. За оцінкою міжнародної організації "Репортери без кордонів", 400 журналістів були взяті під варту в минулому році.

Журналістика не є злочином, а інформація повинна бути суспільним благом, наголосив глава МЗС ФРН. Саме такий девіз ООН, за його словами, вклала в нинішній день свободи преси.

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