Глава МЗС ФРН Бербок вирушила з візитами до Києва та Москви

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), перед візитами до Києва та Москви, наголосила на готовності Заходу до переговорів з Росією щодо деескалації на кордонах України. "Ми готові до серйозного діалогу про двосторонні домовленості та кроки, які принесуть більше безпеки всім у Європі, включаючи Росію", - заявила вона у понеділок, 17 січня.

Водночас Бербок наголосила, що Захід "не може і не йтиме на поступки за основними принципами, наприклад, щодо територіальної цілісності, свободи вибору союзів та блоків і відмови від насильства як інструменту політики". "Ми сповнені рішучості реагувати в тому випадку, якщо Росія натомість обере шлях ескалації", - попередила вона.

За словами Бербок, "передумова дипломатії - розуміти позицію іншої сторони, навіть якщо та дотримується абсолютно протилежної думки".

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Міністерка також заявила, що уважно вислухає своїх співрозмовників у Києві та Москві, але при цьому "з усією ясністю" доводитиме до них позицію Заходу. Бербок висловила намір прояснити готовність сторін до дипломатичного врегулювання конфлікту та сприяти пожвавленню "нормандського формату", в якому бере участь Україна, Росія, ФРН та Франція.

Візит до України та Росії

17 січня у Бербок в межах візиту до України запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою, а також представниками Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

За словами речника українського МЗС Олега Ніколенка, основними темами зустрічей стануть зміцнення двосторонньої співпраці, протидія енергетичним загрозам, підтримка України на тлі агресивних дій РФ, активізація мирного врегулювання конфлікту й відновлення роботи "нормандського формату".

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Наступного дня у Бербок запланована зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. За словами Бербок, вона хоче використати "канали комунікації на різних рівнях".

За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, Бербок та Лавров обговорять пропозиції РФ щодо питань безпеки, які включають вимогу до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не розширятись на схід і не приймати до свого складу Україну.

Безпекові переговори

Минулого тижня високі представники Росії, США та НАТО обговорювали питання безпеки в Європі, зокрема, вимоги Москви щодо письмових гарантій від НАТО не включати до Альянсу нові країни, зокрема, й Україну. Сторонам не вдалося досягти помітного прогресу. США та їхні союзники з Північноатлантичного альянсу заявили, що двері НАТО й надалі залишаться відчиненими для нових членів, а Росія не може мати права вето в цьому питанні.

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.