Глава міноборони ФРН: Україна скоро отримає САУ PzH 2000

Україна незабаром отримає самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) від Німеччини, заявила у вівторок, 14 червня, міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

За її словами, навчання українських військових користуванню гаубицями "скоро завершиться", і після того ця важка зброя "може використовуватися у боях в Україні", пише агентство AFP. Утім, конкретних термінів постачання техніки до України Ламбрехт не назвала. "Я не назву ані дати, ані шлях транспортування. Оскільки йдеться про те, щоб як гаубиці, так і ті, хто управлятиме ними у боях, безпечно дісталися України", - зауважила міністерка.

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Напередодні посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю виданню "НВ" зазначав, що перші сім PzH 2000 від Німеччини очікуються 22 червня. Також, за його словами, збройні сили України мають отримати від Німеччини 30 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Наприкінці липня очікуються перші 15, а решта - наприкінці серпня.

Маляр: Україна отримала десяту частину від потреб

Досі ж, за словами Мельника, попри свої обіцянки, Німеччина не поставила в Україну жодної одиниці важкого озброєння. Україна отримала натомість лише легке озброєння: зенітно-ракетні комплекси Stinger, міни, гранати, легка стрілецька зброя (кулемети), вантажний транспорт, броньовані автомобілі, додав він.

Загалом Україна нині не отримала від Заходу достатньої кількості озброєння, наголосила 14 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Скільки зусиль не докладала б Україна, але без допомоги Заходу ми не зможемо виграти війну. Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали лише 10 відсотків", - сказала вона в ефірі телемарафону.

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Нагадаємо, уряд ФРН на початку травня погодив передачу Україні семи САУ Panzerhaubitze 2000, які стоять на озброєнні Бундесверу. З 11 травня в Німеччині почалося навчання 18 українських екіпажів, яке мало тривати 40 днів.