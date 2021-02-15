Глава міноборони ФРН: Росія може використати пандемію для впливу

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) вважає, що Росія і Китай спробують отримати політичну вигоду з пандемії коронавірусу. Про це вона заявила в інтерв'ю DW у четвер, 18 лютого.

"Нам відомо, що в Росії, зокрема в силових структурах, обговорюється, що через коронавірус багато держав на Заході будуть зайняті наслідками нинішньої кризи і завданим економічним збитком, і це дасть більше простору для російського впливу на міжнародній арені", - зазначила Крамп-Карренбауер.

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Китай - "суперечливий виклик" для ЄС і НАТО

На думку Крамп-Карренбауер, було б "наївно" вважати, що Росія і Китай не захочуть "використовувати ситуацію навколо COVID-19 у власних інтересах". Вона назвала Китай "суперечливим викликом" для Євросоюзу і НАТО.

"З одного боку, важливий економічний партнер, велика країна, без якої не вирішити глобальні питання людства на кшталт зміни клімату. Однак це ще і країна, яка прагне впливати, вдаючись до методів, про які ми можемо сказати, що вони не узгоджуються ні з мультилатералізмом, ні з порядком, заснованим на дотриманні правил", - констатувала німецька міністерка.

Вона зазначила, що поки це не відображалося на доктрині НАТО, але країнам альянсу та Євросоюзу доведеться знайти відповідь на цей стратегічний виклик.