Глава Бундестагу планує візит до Києва

Глава Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) заявила про намір відвідати Київ, щоб висловити підтримку Україні і боротьбі з російським вторгненням. Про це у четвер, 5 травня, повідомляє інформагентство dpa.

За словами речниці Бас, очільниця німецького парламенту приїде до України на запрошення глави Верховної Ради Руслана Стефанчука. Політики проведуть переговори та візьмуть участь у спільній церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Події щодо вшанування пам'яті жертв заплановані на 8 травня.

Як повідомлялося раніше, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) кілька разів відмовлявся приїздити до Києва, пояснюючи своє рішення небажанням Києва прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Український посол у Німеччині Андрій Мельник розкритикував Шольца за таку позицію, назвавши його у коментарі dpa "ображеною ковбасою".

Візит Штайнмаєра до Києва, що не відбувся

У квітні президент ФРН заявив, що Україна відхилила його пропозицію завітати до Києва, назвавши візит "небажаним". У відповідь Шольц сказав, що спантеличений відмовою Києва прийняти Штайнмаєра. В свою чергу Зеленський запевняє, що його офіс не отримував офіційного звернення щодо візиту.

Штайнмаєра неодноразово критикували, в тому числі в Україні, за його зв'язки з Росією та роль в покращенні відносин з президентом РФ Володимиром Путіним у часи перебування на посаді міністра закордонних справ.

Нещодавно він вперше офіційно визнав свої помилки у відносинах з Москвою, зокрема в питанні будівництва газопроводу "Північний потік-2". Крім того, після оприлюднення кадрів воєнних злочинів у Бучі, Штайнмаєр висловився за притягнення до відповідальності Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, а також всіх до цього причетних.