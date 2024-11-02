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Хизувався участю в ПВК "Вагнер": у Британії засудили поляка

Степан Смишляєв
2 листопада 2024 р.

Засуджений чоловік носив знаки розрізнення ПВК "Вагнер" і заявляв, що воював в Україні. Втім, після арешту заявив, що символіку "вагнерівців" купив і про членство у ПВК говорив для провокації.

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Символіка ПВК "Вагнер"
У Великобританії до 2,5 років ув'язнення засудили поляка, який заявляв, що воював у складі ПВК "Вагнер" в УкраїніФото: imageBROKER/Siegra Asmoel/imago images

Центральний кримінальний суд в Англії й Уельсі засудив до двох з половиною років ув'язнення поляка, який заявляв, що воював проти України у складі приватної військової компанії "Вагнер", повідомило у п'ятницю, 1 листопада, Королівська прокурорська служба.

49-річного Пьотра Кухарскі затримали у жовтні минулого року, після того, як на історичній реконструкції часів вікінгів він почав розмахувати ножем та показувати жести перерізання горла. На захід поляк прийшов у бойовому одязі із знаками розрізнення ПВК "Вагнер".

За словами свідків, чоловік стверджував, що був членом цього угруповання і воював в її складі в Україні. Ці тези він повторював у дописах у Facebook і приватних повідомленнях. Він також поширював зображення чоловіків у бойовому спорядженні зі зброєю, натякаючи на те, що він був одним із людей на світлині.

Доказів членства у ПВК "Вагнер" не знайшли

Згодом на допиті у поліції Кухарскі заявив, що символіку ПВК "Вагнер" придбав, а свої слова про участь в цій організації пояснив бажанням "спровокувати реакцію" інших реконструкторів, через розбіжності у поглядах щодо війни Росії проти України.

Як зазначає The Guardian, у будинку чоловіка знайшли картину Адольфа Гітлера, копію "Майн Кампф ("Mein Kampf") та інші фашистські пам'ятні речі. На судове засідання 16 серпня, він прийшов у одязі із символікою, що асоціюється із крайньою правою і расистською ідеологію.

На цьому засіданні Кухарскі визнав себе винним в тому, що видавав себе за члена забороненої терористичної організації. За даними The Guardian, в антитерористичній поліції не знайшли підтверджень тому, що він дійсно був "вагнерівцем".

Як зазначили у прокуратурі, за даними Європолу, в 2001 і 2008 роках чоловіка заарештовували за збройне пограбування, він провів 15 років у в'язниці в Польщі.

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