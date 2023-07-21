Під Берліном завершились пошуки: "левицю" сплутали з кабаном

На південно-західних околицях Берліна у п'ятницю, 21 липня, завершили пошукову операцію дикої тварини, що тривала понад добу. Як повідомляє місцева влада, на сполох забили не через левицю на волі, як вважалося раніше, а, найімовірніше, через дикого кабана.

"Все вказує на те, що це була не левиця", - цитує dpa Міхаеля Ґруберта (Michael Grubert) - мера містечка Кляйнмахнов у передмісті німецької столиці.

Напередодні поліція отримала повідомлення про помічену між Потсдамом і Берліном левицю. Епізод вдалося зафіксувати на відео. Попри свідчення очевидців про звуки гучного ричання та твердження, що вони бачили саме левицю, експерти мали сумніви щодо того, яка це саме тварина. Після ретельного аналізу відео вони дійшли висновку, що це, скоріше за все, був дикий кабан.

Пошукова операція з тепловізорами та гелікоптерами

Після отримання повідомлень про дику тварину правоохоронці попросили жителів району не виходити з дому та не випускати на вулицю домашніх тварин на час оголошення тривоги.

До пошукової операції залучили понад 100 працівників поліції з приборами нічного бачення, тепловізорами, дронами та навіть гелікоптерами.

З моменту початку пошуків жоден потенційний власник тварини не з'явився. Місцева влада повідомила, що всі зареєстровані леви обліковані, залишивши поліції питання про те, чи не міг звір утримуватись нелегально.

Пошукова операція спричинила низку жартівливих мемів серед німців у соціальних мережах, зауважує AFP.

Диких тварин у Німеччині помічають не вперше. У травні мешканці міста Ерфурт побачили кенгуру, який перебігав дорогу, втікши з приватного будинку. У 2019 році знадобилося кілька днів для того, щоб зловити смертоносну кобру в західному місті Герне. В 2016 році працівникам зоопарку у Лейпцигу довелося застрелити лева після того, як він втік з вольєра, а транквілізатор не зміг його зупинити.