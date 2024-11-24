"Хезболла" випустила 165 ракет по Ізраїлю: є поранені

В Ізраїлі у неділю, 24 листопада, декілька людей зазнали поранень внаслідок ракетних ударів з території Лівану, про що заявили ізраїльські військові.

За повідомленням Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), близько 165 ракет були випущені бойовиками радикального шиїтського руху "Хезболла", що змусило цивільне населення ховатися в укриттях по всьому центральному і північному Ізраїлю, в тому числі в Тель-Авіві.

За словами військових, близько 30 ракет були випущені по прибережному місту Хайфа і регіону Західної Галілеї протягом кількох хвилин, деякі з них були перехоплені. Повідомляється, що кілька людей дістали поранення в результаті обстрілу.

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Ізраїль вдарив по об'єктах ліванської армії

Атаки сталися через день після того, як внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті загинули щонайменше 20 осіб.

Наслідки удару по Бейруту 24 листопада 2024 року Фото: Sally Hayden/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

У неділю ліванська армія заявила, що один із її військових загинув і ще 18 поранені внаслідок ізраїльської атаки на військовий центр на півдні Лівану. У заяві, розміщеній у соцмережі X, армія Лівану додала, що об'єктом нападу був аванпост в районі Аль-Амірія поблизу прибережного міста Тир.

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Армія не уточнила характер атаки, але повідомила, що об'єкт зазнав значних пошкоджень. Ліванське державне інформаційне агентство NNA повідомило, що під ізраїльський артилерійський обстріл потрапила пошта, внаслідок чого загорілися її склади.

Ліванська армія зберігає нейтралітет у війні, що триває між Ізраїлем і "Хезболлою", але останнім часом опинилася між ними під перехресним вогнем.