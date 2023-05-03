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Наслідки обстрілу Херсона в січні (ілюстративне фото)
Наслідки обстрілу Херсона в січні (ілюстративне фото)Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Херсонщина від ранку під обстрілами: є загиблі та поранені

Анастасія Шепелева
55 хв. тому

Від ранку 3 травня російські війська завдають ударів по населеним пунктам Херсонської області. Наразі відомо про щонайменше вісьмох загиблих цивільних.

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Російські війська від ранку середи, 3 травня, обстрілюють Херсонську область. Наразі відомо про щонайменше вісьмох загиблих.

Так, внаслідок обстрілу села Степанівка загинули троє енергетиків, які виконували аварійно-відновлювальні роботи, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомляється в Telegram Офісу генерального прокурора України.

Удар по вокзалу Херсона

Також війська РФ вдарили по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще шестеро - зазнали поранень, повідомили в міністерстві охорони здоров'я України. "Під обстріл також потрапила бригада "екстренки". На щастя, працівники живі", - йдеться в повідомленні МОЗ у Telegram.

Як уточнили в "Укрзалізниці", під час обстрілу сталося влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранень зазнав провідник. На момент обстрілу посадка у вагон ще не розпочалася, пасажири перебували у безпечному укритті, додали в "Укрзалізниці".

"Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

Окрім того, зранку росіяни атакували гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні- єдиний, який зараз працює в місті. Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Це працівники та відвідувачі закладу, повідомили в МВС України.

Наразі обстріли міста не вщухають. Як заявив Прокудін, уже відомо про нових поранених та загиблих. 

Фото і відео наслідків влучань у Херсоні опублікувала у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Окрім того, очільник Херсонської ОВА повідомив про атаки на низку населених пунктів в області: Михайлівку, Гаврилівку, Тягинці. Жертв в цих населених пунктах немає. Водночас у Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річного місцевого жителя, зазначили в ОВА.

Комендантська на вихідні

Аби забезпечити належні умови для роботи правоохоронних органів, у Херсоні оголосили комендантську годину, яка триватиме з 20.00 5 травня до 6.00 8 травня. "Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд. Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів", - закликав Прокудін в дописі у Telegram.

За даними Прокудіна, лише протягом минулої доби російські сили скоїли 106 обстрілів регіону.

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