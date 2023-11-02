РФ вночі понад 40 разів атакувала Станіслав: загинула жінка

У Станіславі на Херсонщині за ніч зафіксували понад 40 ударів РФ, загинула літня жінка. Пошкоджень зазнали будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.

Російські війська в ніч на четвер, 2 листопада, понад 40 разів вдарили по Станіславу, що на Херсонщині, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок атак загинула цивільна літня жінка. Пошкоджень зазнали будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки. Однак масштаби руйнувань ще фіксуються, зауважив глава ОВА.

Троє загиблих та четверо поранених на Херсонщині за добу

Загалом за минулу добу Росія 118 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, ударних дронів та авіації, додав Прокудін.

Зокрема, зафіксували 34 удари керованими авіаційними боєприпасами. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах, уточнив глава ОВА.

Руйнувань зазнали житлові квартали населених пунктів області, а також дошкільний навчальний заклад у Бериславі. Внаслідок атак за добу в регіоні загинули троє людей, ще четверо дістали поранень.

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