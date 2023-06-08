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Херсон під водою і обстрілами - (фоторепортаж)

Ігор Бурдига
28 хв. тому

Через руйнування Каховської ГЕС води Дніпра затоплюють міста і села Херсонщини. Евакуація місцевих жителів ускладнена обстрілами. Фоторепортаж DW.

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Затоплений внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС Херсон під обстрілами, 8 червня 2023 року
Фото: Igor Burdyga/DW

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