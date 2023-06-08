Херсон під водою і обстрілами - (фоторепортаж)

УкраїнаХерсон під водою і обстрілами - (фоторепортаж)Ігор Бурдига28 хв. тому28 хв. томуЧерез руйнування Каховської ГЕС води Дніпра затоплюють міста і села Херсонщини. Евакуація місцевих жителів ускладнена обстрілами. Фоторепортаж DW.https://p.dw.com/p/4SLqBФото: Igor Burdyga/DWРекламаДивіться також: Як на Херсонщині рятують тварин від водиTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкоцид і контрнаступ ЗСУ: наслідки знищення Каховської ГЕС To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video