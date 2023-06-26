Hermitage в Амстердамі змінить назву через війну в Україні

Галерея мистецтв Hermitage, розташована в Амстердамі, з 1 вересня змінить свою назву: тепер вона називатиметься H'ART Museum. Про це повідомила директорка музею Аннабель Бірні в понеділок, 26 червня. Рішення ухвалили через рік після розриву стосунків із "материнським" музеєм - російським державним музеєм Ермітаж у Санкт-Петербурзі, - який стався на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Загалом із часу відкриття 2009 року амстердамська філія провела 30 виставок із предметами мистецтва з колекції петербурзького музею. Після припинення зв'язків вона спорожніла, оскільки не має власних експонатів. У рамках акції солідарності нідерландські музеї провели в Hermitage виставку під назвою "Голландська спадщина в Амстердамі", надавши для показу роботи голландських майстрів, зокрема Рембрандта, Вермеєра і Ван Гога. Під назвою Hermitage галерея досі виступала у співпраці з іноземними партнерами.

Замість петербурзького Ермітажу H'ART Museum співпрацюватиме з паризьким Центром Помпіду, договір з яким укладено на п'ять років. У середині 2024 року відбудеться виставка робіт Василя Кандинського з паризького музею. У 2026 році запланована спільна з Британським музеєм виставка "Сила фемінності", а вже зараз Смітсонівський музей американського мистецтва з Вашингтона експонує в Hermitage інсталяції Мартіни Гутьєррес.

Амстердамський Hermitage було відкрито 2009 року тодішнім президентом РФ Дмитром Медведєвим і королевою Нідерландів Беатрікс.

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