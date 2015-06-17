Герман ван Ромпей – бельгійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Герман ван Ромпей".

Герман ван Ромпей був з 2010 до 2014 року головою Європейської Ради. До цього з 2008 до 2009 року Герман ван Ромей очолював уряд Бельгії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.