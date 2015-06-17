Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Герман ван Ромпей

Герман ван Ромпей – бельгійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Герман ван Ромпей".

Герман ван Ромпей був з 2010 до 2014 року головою Європейської Ради. До цього з 2008 до 2009 року Герман ван Ромей очолював уряд Бельгії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ван Ромпей: Вихід Греції з Єврозони позначиться і на протистоянні України й Росії

Ван Ромпей: Вихід Греції з Єврозони позначиться і на протистоянні України й Росії 17.06.2015

Колишній президент Європейської Ради Герман ван Ромпей застерігає від серйозних геополітичних наслідків, які несе у собі можливий вихід Греції із Єврозони.
Коментар: Дональд Туск - нове обличчя ЄС зі Сходу

Коментар: Дональд Туск - нове обличчя ЄС зі Сходу 01.12.2014

На посаді президента Європейської Ради поляк Дональд Туск привнесе зовсім інше бачення у політику ЄС. Однак дещо він міг би перейняти у свого попередника, вважає оглядач DW Кристоф Гассельбах.
Герман ван Ромпей: ЄС може посилити санкції щодо Росії

Герман ван Ромпей: ЄС може посилити санкції щодо Росії 15.11.2014

Європейці будуть і надалі використовувати усі дипломатичні засоби, включаючи нові санкції, щоб домогтися розв'язання конфлікту в Україні, запевнив президент Європейської Ради Герман ван Ромпей.
ЄС збільшить допомогу на боротьбу з Еболою до мільярда євро

ЄС збільшить допомогу на боротьбу з Еболою до мільярда євро 24.10.2014

Герман ван Ромпей повідомив про збільшення розміру допомоги ЄС на боротьбу з вірусом Ебола до одного мільярда євро. Тим часом у Малі зареєстровано перший випадок лихоманки в країні.
Глава Європейської Ради: Нові санкції щодо Росії набудуть чинності у п'ятницю

Глава Європейської Ради: Нові санкції щодо Росії набудуть чинності у п'ятницю 11.09.2014

Герман ван Ромпей наголосив, що обмежувальні заходи можуть бути скасовані або переглянуті в залежності від розвитку ситуації в Україні. Водночас у Раді ЄС повідомили, про які саме нові заходи йдеться.
ЄС ухвалив нові санкції проти Росії, які набудуть чинності не відразу

ЄС ухвалив нові санкції проти Росії, які набудуть чинності не відразу 08.09.2014

Євросоюз ухвалив новий пакет економічних санкцій проти Росії. Проте вони мають набрати чинності лише за кілька днів або бути переглянуті, залежно від розвитку ситуації на Донбасі.
Ван Ромпей: ЄС може відмовитися від нових санкцій проти Росії

Ван Ромпей: ЄС може відмовитися від нових санкцій проти Росії 07.09.2014

Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей заявив, що Євросоюз може відмовитися від нових санкцій проти Росії, якщо режим припинення вогню на Сході України зберігатиметься.
Високі посади в ЄС отримали польський прем'єр Туск та глава МЗС Італії Могерині

Високі посади в ЄС отримали польський прем'єр Туск та глава МЗС Італії Могерині 30.08.2014

На саміті ЄС прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска призначили на посаду президента Європейської Ради. Глава італійського МЗС Федерика Могерині стане новою представницею ЄС з питань зовнішньої політики.
Порошенко й Путін зустрінуться у Мінську

Порошенко й Путін зустрінуться у Мінську 19.08.2014

Багатосторонні переговори щодо України відбудуться 26 серпня в Мінську. Свою участь підтвердили Петро Порошенко та Володимир Путін. Євросоюз може надіслати одразу трьох представників високого рівня.
Меркель про санкції проти Росії: ЄС може піти і далі

Меркель про санкції проти Росії: ЄС може піти і далі 29.07.2014

Канцлерка ФРН Анґела Меркель назвала санкції проти Росії неуникненними. Герман ван Ромпей зазначив, що ЄС може й переглянути своє рішення.
Німеччина закликає українських військових до стриманості

Німеччина закликає українських військових до стриманості 28.07.2014

Уряд Німеччини закликав українські війська не ускладнювати роботу експертам на місці падіння малайзійського "Боїнга" та утриматися від посилення наступів на сепаратистів, поки там тривають експертні роботи.
Герман ван Ромпей закликав ЄС схвалити жорсткі санкції проти Росії

Герман ван Ромпей закликав ЄС схвалити жорсткі санкції проти Росії 26.07.2014

Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей закликав керівників держав та урядів країн Європейського Союзу схвалити введення нових жорстких економічних санкцій проти Росії.
Віце-канцлер ФРН: Санкції проти Росії повинні влучити в олігархів

Віце-канцлер ФРН: Санкції проти Росії повинні влучити в олігархів 26.07.2014

Нові санкції Євросоюзу проти Росії мають передусім торкнутися вірних Кремлю олігархів, вважає міністр економіки та віце-канцлер Німеччини Зиґмар Ґабріель.
Порошенко закликає ЄС відреагувати на дії РФ

Порошенко закликає ЄС відреагувати на дії РФ 13.07.2014

Президент України Петро Порошенко провів переговори із президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм. У ЄС українське питання мають обговорити наступного тижня.
У ЄС завершили технічну підготовку до асоціації з Україною

У ЄС завершили технічну підготовку до асоціації з Україною 23.06.2014

У ЄС завершили підготовку до підписання і економічної частини угоди про асоціацію з Україною. Угоду мають підписати 27 червня у Брюсселі.
Брюссель критикує Росію за потурання сепаратистам

Брюссель критикує Росію за потурання сепаратистам 15.06.2014

Голова Ради Євросоюзу Герман ван Ромпей висловив співчуття у зв'язку з трагедією у Луганську і закликав Росію зупинити надходження зброї і бойовиків в Україну.
Інші статті