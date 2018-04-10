Герберт Макмастер - американський військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Герберт Макмастер".

Генерал-лейтенант сухопутних військ збройних сил США Герберт Макмастер відомий у США як солдат-науковець. З 2017 до 2018 року він був радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки. Перед тим Гербрет Макмастер очолював Центр інтеграції бойових можливостей сухопутних військ США, а також був заступником командувача Командування з академічних та наукових досліджень розвитку сухопутних військ. Генерал брав участь у розробці планів реформування американської армії та її підготовки до воєн майбутнього. Герберт Макмастер командував американськими військами в обох іракських війнах - як 1991 року, так і 2005-2006 роках. Йому в заслугу ставлять інноваційні підходи до боротьби з повстанцями. Пізніше Макмастер служив спеціальним радником командувача американськими військами в Іраку. Згодом брав участь в операціях в Афганістані. Крім військової освіти, Герберт Макмастер здобув ступінь доктора історії в Університеті Північної Кароліни. У 1997 році генерал опублікував книжку "Порушення обов'язку", в якій проаналізував помилки американського уряду під час В'єтнамської війни. 2014 року ім’я Герберта Макмастера з’явилося в списку ста найвпливовіших осіб у світі за версією журналу Time. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.