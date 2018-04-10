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Герберт Макмастер

Герберт Макмастер - американський військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Герберт Макмастер".

Генерал-лейтенант сухопутних військ збройних сил США Герберт Макмастер відомий у США як солдат-науковець. З 2017 до 2018 року він був радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки. Перед тим Гербрет Макмастер очолював Центр інтеграції бойових можливостей сухопутних військ США, а також був заступником командувача Командування з академічних та наукових досліджень розвитку сухопутних військ. Генерал брав участь у розробці планів реформування американської армії та її підготовки до воєн майбутнього. Герберт Макмастер командував американськими військами в обох іракських війнах - як 1991 року, так і 2005-2006 роках. Йому в заслугу ставлять інноваційні підходи до боротьби з повстанцями. Пізніше Макмастер служив спеціальним радником командувача американськими військами в Іраку. Згодом брав участь в операціях в Афганістані. Крім військової освіти, Герберт Макмастер здобув ступінь доктора історії в Університеті Північної Кароліни. У 1997 році генерал опублікував книжку "Порушення обов'язку", в якій проаналізував помилки американського уряду під час В'єтнамської війни. 2014 року ім’я Герберта Макмастера з’явилося в списку ста найвпливовіших осіб у світі за версією журналу Time. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від Дональда Трампа пішов радник з питань внутрішньої безпеки

Від Дональда Трампа пішов радник з питань внутрішньої безпеки 10.04.2018

Том Боссерт залишає посаду радника президента США з питань внутрішньої безпеки, повідомили в Білому домі. Минулого місяця пішов з посади і радник з нацбезпеки Герберт Макмастер.
Минув лише рік: Трамп звільнив радника з нацбезпеки, що був наступником Флінна

Минув лише рік: Трамп звільнив радника з нацбезпеки, що був наступником Флінна 23.03.2018

Колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон замінить на посаді радника президента США з питань національної безпеки генерала Герберта Макмастера. Це вже друга зміна на посаді за час президентства Трампа.
ФРН очікує від США посередництва у врегулюванні конфлікту на Донбасі

ФРН очікує від США посередництва у врегулюванні конфлікту на Донбасі 18.05.2017

Глава МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель розраховує на те, що в майбутньому Сполучені Штати активніше долучатимуться до політичного врегулювання конфлікту на Донбасі. У Вашингтоні Ґабріель отримав певні сигнали щодо цього.
Трамп: Маю абсолютне право ділитися інформацією з Росією

Трамп: Маю абсолютне право ділитися інформацією з Росією 16.05.2017

Президент США Дональд Трамп відкидає припущення ЗМІ, що він видав РФ засекречену розвідувальну інформацію. Москва назвала повідомлення медіа "нонсенсом".
WP: Трамп передав Лаврову таємну інформацію

WP: Трамп передав Лаврову таємну інформацію 16.05.2017

На зустрічі у Білому домі президент США видав главі МЗС Росії конфіденційні дані й наразив таким чином на небезпеку джерело розвідданих про ІД, пише The Washington Post. У Білому домі цю інформацію спростували.

Керівництво США говорить про консенсус із Китаєм щодо КНДР

Керівництво США говорить про консенсус із Китаєм щодо КНДР 16.04.2017

Пекін спільно працює з Вашингтоном над проблемою Північної Кореї, заявив президент США Дональд Трамп. Його радник Герберт Макмастер уточнив, про що йдеться.
Радник президента США з нацбезпеки: солдат-науковець та критик Росії

Радник президента США з нацбезпеки: солдат-науковець та критик Росії 21.02.2017

Новий радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер не боїться критикувати можновладців. Призначення привітали як прихильники, так і критики Дональда Трампа.
Трамп призначив нового радника з питань національної безпеки замість Флінна

Трамп призначив нового радника з питань національної безпеки замість Флінна 21.02.2017

Новим радником з питань національної безпеки президент США Дональд Трамп призначив генерал-лейтенанта армії США Герберта Макмастера. Він замінив Майкла Флінна, який подав у відставку після скандалу з послом РФ.