ЗСУ фіксує ознаки наступальної операції Росії на Сході України 

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину понеділка, 18 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини понеділка (час київський).

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"Укрпошта" запровадила обмеження на купівлю марок "Русскій воєнний корабль, іді ... !", випущеною на честь українських прикордонників з острова Зміїний, які звернулися до екіпажу російського військового корабля "Москва" відповідною фразою. Починаючи з 18 квітня одному клієнтові продаватимуть сукупно не більше п'яти листів по шість марок у кожному, незалежно від номіналу марок. Попередні замовлення марки через інтернет-магазин буде скасовано, йдеться у повідомленні на сайті "Укрпошти". Особливий ажіотаж марка викликала після того, як крейсер "Москва" затонув у Чорному морі. Марки випускаються двома номіналами - 23 гривні для відправлення в межах України та 45 гривень для відправлення за кордон.

Українська марка на честь крилатої фрази про російський корабель

Генштаб фіксує ознаки початку наступу на Сході України

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Російські війська активізували наступальні та штурмові дії на окремих напрямках Слобожанського та Донецького операційних районів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в своєму щоденному зведенні за 18 годину. У цьому українські військові вбачають ознаки початку наступальної операції росіян. "Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території", - йдеться в повідомленні. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Кураховському та Запорізькому напрямках. Українська сторона також повідомляє про те, що росіяни продовжують формувати додаткові військові підрозділи на території Ростовської області та окупованого Криму. "Орієнтовний термін формування - до 24 квітня цього року", - зазначають в Генштабі ЗСУ.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в інтерв'ю телеканалу Antena 3 заявив, що посольство Іспанії повертається до роботи в Києві. "Ми знову відкриємо посольство Іспанії в Києві в Україні найближчими днями, як ще один доказ відданості іспанського уряду й іспанського суспільства народу України", - сказав Санчес. Дипломатичну делегацію країни евакуювали з Києва до Польщі невдовзі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

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Делегація ЄС у Києві отримала від президента України Володимира Зеленського відповіді на анкету Європейської комісії, яку президентка Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) передала лише 10 днів тому, йдеться у Telegram ЄК. "Надзвичайні часи вимагають надзвичайні кроки і надзвичайну швидкість", - прокоментували у Єврокомісії.

"Розраховуємо отримати статус країни-кандидата на членство в ЄС за підсумками засідання Європейської Ради у червні. Далі мають розпочатися переговори про вступ, які повинні відбуватися за прискореною процедурою", - написав у Telegram керівник ОПУ Андрій Єрмак.

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Україна не отримає військової допомоги від Молдови, повідомила прем'єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця. Вона відмовилася коментувати інформацію про імовірну відмову надання Україні шість винищувачів МіГ-29, нібито через небажання дратувати Росію. "Молдова підтримує Україну та її громадян... в інший спосіб - приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу, дотримуючись усіх міжнародних санкцій у банківсько-фінансовому секторі", - сказала Гаврилиця. За її словами, є країни, куди більш оснащені військовою технікою та розвинені, які мають економічну та енергетичну можливість, щоб надати таку допомогу. Шість МіГ-29 залишилися у розпорядженні міністерства оборони Молдови з радянських часів. Наприкінці 90-х років вони пройшли капітальний ремонт у Білорусі. Відтоді літаки у повітря не піднімалися, тому невідомо, в якому технічному стані вони перебувають.

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"Першу частину опитувальника щодо членства України в ЄС передано Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень! Вже почали працювати над другою частиною", - написала в Twitter віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. Напередодні про заповнений документ повідомляли в Офісі президента України. За словами заступника голови Офісу Ігоря Жовкви, Україна розраховує отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні поточного року.

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11 людей отримали поранення внаслідок обстрілу Львова, троє з них перебувають у важкому стані в реанімації, випливає з оновлених даних, які повідомив голова міста Андрій Садовий на своєму каналі в Telegram. Кількість загиблих внаслідок обстрілів залишається незмінною - семеро. "Це перші смерті мирних мешканців на території нашого міста. Наймолодшому загиблому 30 років", - ідеться в повідомленні. Садовий також написав, що серед поранених - трирічний хлопчик, який евакуювався з мамою із Харкова. Загрози життю дитини немає. Мер Львова заявив, що в Україні "сьогодні немає безпечних місць", та закликав усіх жителів міста переходити в укриття під час повітряної тривоги.

Наслідок влучання ракети по шиномонтажу у Львові

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Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. "Зазнали руйнувань щонайменше вісім житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти", - повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, опублікувавши кілька фото наслідків ударів. Жертв серед мирного населення, за його словами, поки що не зафіксовано, втім, пошкоджені житлові будинки, частково відсутнє електро- та газопостачання. За даними Кириленка, попередньої ночі обстріли тривали вздовж усієї лінії фронту. "Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках", - ідеться в повідомленні.

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42 члени екіпажів трьох вантажних суден під прапорами Домініки та Ліберії залишаються у полоні в підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку. Ідеться про судна Аzburg, Smarta та Blue Star-1, повідомила в себе на Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Згідно з повідомленням, членів екіпажів та дружину капітана одного з суден взяли в заручники на території Маріупольського морського торговельного порту. Повідомлення Денісової супроводжує відео, на якому чоловік, що представився капітаном судна Аzburg Сергієм Дзисяком, розповідає про те, що в Донецьку вони перебувають під воєнізованою охороною, а перед цим пройшли "перевірку" в окупованому Мангуші. За словами чоловіка, наглядачі не відпускають їх на волю, пояснюючи це подальшою "перевіркою".

"Захопленням цивільних осіб у заручники РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність, - зазначила Денісова та звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська утримують не менше 20 тисяч людей в "фільтраційних таборах на лінії Мангуш - Нікольське - Ялта" на півдні Донецької області. Крім того, від п'яти до семи тисяч людей, за цими даними, перебувають у "фільтраційному таборі в селі Безіменне", яке ще до вторгнення Росії було підконтрольне сепаратистам з "ДНР". За словами Андрющенка, ці люди перебувають "на стадії підготовки до депортації".

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Виїзд громадян за територію України без закордонного паспорта можливий лише як виняток, повідомили в Державній прикордонній службі.

"Щодо осіб, які прямують за кордон з метою евакуації, лікування можуть прийматися окремі рішення щодо їхнього пропуску", - йдеться в повідомленні на каналі служби в Telegram. При цьому важливо мати документи, які підтверджують мету поїздки. У перші тижні війни Росії проти України багатьох людей пропускали через державний кордон без закордонного паспорта. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив це "гуманітарною катастрофою" на кордоні. "На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку", - зазначив він у коментарі "Українській правді".

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Російські війська 18 квітня обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє людей, пошкоджено низку житлових будинків, повідомляє прокуратура Харківської області. Обстріл стався близько 11.50 в понеділок в Основ'янському районі міста.

Обстріли Харкова 18 квітня

Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 17 квітня повідомляв, що лише за останні чотири дні у Харкові через обстріли загинули 18 мешканців, 106 поранені.

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