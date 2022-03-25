Генштаб РФ заявляє, що задачі першого етапу "операції" проти України виконані

Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації заявив, що задачі першого етапу "операції" проти України є виконані. Про це у п’ятницю, 25 березня, заявив перший заступник начальника Генштаба РФ генерал-полковник Сергій Рудской .

"Суттєво знижено бойовий потенціал Збройних сил України, що дозволяє зосередити основні зусилля на досягненні головної мети - звільненні Донбасу", - цитує Рудського РИА "Новости".

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За словами Рудського, російські війська майже повністю знищили українські повітряні сили та систему протиповітряної оборони, а також припинили існування військово-морські сили України. Також російське міноборони заявило про ураження 16 основних військових аеродромів України, а також знищення 39 арсеналів, де, за даними російської сторони, зберігалось до 70% запасів військової техніки України.

За даними російської сторони, її втрати серед військових становлять 1351 загиблий військовослужбовець та 3825 поранених. Щодо втрат в українському війську, то російський генштаб називає 30 тисяч людей, з них 14 тисяч загиблих.

Натомість Генеральний штаб Збройних сил України, станом на ранок п’ятниці, 25 березня, повідомляв про 16100 загиблих серед російських військ. Останні публічні дані щодо втрат українських військ - 1300 людей, про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам 12 березня.