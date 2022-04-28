Генсек ООН Антоніу Гутерріш відвідав Бородянку

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 27 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 28 квітня (час київський).

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Німецький Бундестаг більшістю голосів підтримав спільну ініціативу депутатів від правлячих партій та опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо постачання важких озброєнь Україні, яка захищається від російської агресії. У постанові, ухваленій голосами 586 депутатів, Бундестаг закликав уряд ФРН "продовжити й, за можливості, прискорити постачання Україні необхідної їй техніки та при цьому розширити передачу цій країні важких та складних систем озброєнь у рамках кругових поставок". Водночас у документі наголошується, що передача цієї техніки Україні не має призвести до підриву обороноздатності самої Німеччини.

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++12.58++

Після початку повномасштабного нападу Росії на України польський кордон перетнули три мільйони українців, повідомляють польські прикордонники. У свою чергу, за даними відомства, в Україну з території Польщі від початку війни в'їхало 904 тисячі осіб. Більшість із них - громадяни України.

++12.50++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу вже виділили на військову підтримку Україні вісім мільярдів доларів США. "Ми бачимо важливість подальшого посилення нашої підтримки України", - заявив він на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Брюсселі.

++12.40++

Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждало п'ятеро людей постраждали, 12 приватних будинків зруйновано. Такими є оновлені дані, поширені секретарем Запорізької міської ради Анатолієм Куртєвим.

++12.13++

США володіють достовірною інформацією щодо того, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині, заявила спеціальна посолка США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН. "Якщо це правда, це порушення основного принципу законів війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали або вийшли з бою через поранення чи інші форми недієздатності". Крім того, посолка заявила, що у розпорядженні Вашингтона є "достовірні повідомлення про страчених громадян зі зв'язаними руками, про тіла зі слідами тортур, а також "жахливі розповіді про сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток".

++11.30++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав Бородянку, яка майже місяць перебувала під окупацією російських військ, та заявив, що у ХХІ столітті війна не може бути прийнятною. "Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У ХХІ столітті війна не може бути прийнятною", - зазначив Гутерріш під час візиту, повідомляє Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні на Twitter.

++10.58++

За останні місяці російські хакери понад 200 разів атакували Україну, повідомляє американська компанія Microsoft. "За період, який розпочався незадовго до вторгнення, не менше шести пов'язаних з Росією хакерських груп провели понад 237 операцій проти України", - зазначають у компанії. За даними Microsoft, атаки в мережі часто координуються з операціями на полі бою. Так, наприклад, наприкінці лютого російські хакери атакували один із великих українських радіотелецентрів. Того ж дня російські військові повідомили про наміри знищити українські "центри дезінформації" та завдали ракетного удару по телевежі в Києві.

++10.45++

Російські військові втратили минулу добу війни в Україні близько 400 солдатів, 41 танк, два літаки та вісім безпілотників, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, загальні втрати російської армії складають близько 22800 військовослужбовців, 970 танків, 187 літаків, 72 засоби протиповітряної оборони, 2389 бойових броньованих машин, 431 артсистему, 215 безпілотників, 1688 автомобілів та 151 реактивну систему залпового вогню. У Генштабі наголошують, що ці дані уточнюються. Російська влада не повідомляла про актуальні втрати своєї армії у війні проти України. Перевірити інформацію з незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

++10.25++

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомляє про оголошення у Придністров'ї воєнних зборів. За його даними, так зване "міністерство оборони ПМР" звернулось до голів місцевих "адміністрацій" з проханням "забезпечити повну укомплектованість особистого складу миротворчого контингенту". Як зазначають розвідники, збори триватимуть 90 днів. У розвідці зазначають, що, попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер. Також розвідники звертають увагу, що документ зі зверненням датовано 21 квітня - тобто до вибухів на території так званої "ПМР".

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++10.10++

Херсонська область з 1 травня перейде до рублевої зони, заявив самопроголошений "заступник голови російської окупаційної адміністрації" області Кирило Стремоусов. За його словами, перехідний період, протягом якого в регіоні використовуватимуть рубль та гривню, триватиме до чотирьох місяців, після чого "ми повністю перейдемо на розрахунки в рублях", цитує його російська державна агенція "РИА Новости". Про "призначення" Стремоусова російське ЗМІ повідомило 27 квітня. Російські війська окупували Херсон на початку березня.

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++09.55++

Російська авіація атакувала Запоріжжя ракетами Х-55 класу "повітря-земля", повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. За попередньою інформацією, три людини зазнали поранень, серед них - дитина. Було пошкоджено два будинки в приватному секторі.

++09.38++

Через пошкодження високовольтної лінії електропередачі (ЛЕП) 330 кВ Запорізька АЕС перейшла на роботу із забезпечення лише власних потреб, повідомляє пресслужба "Енергоатому". За її даними, порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглій території перебуває у межах норми.

++09.25++

На Луганщині триває евакуація населення, повідомляє глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його інформацією, сьогодні відбудеться вивіз жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади та Попасної. Крім того, у регіон направлять гуманітарний вантаж. Гайдай наголошує, що евакуація безкоштовна та що "кожен в безпечних містах матиме безкоштовне житло, їжу, одежу та медичну допомогу". Він також закликає жителів тимчасово окупованої Кремінної не намагатися виїхати самостійно та чекати на організовану евакуацію.

++09.10++

Російські війська вдарили по Дніпропетровщині, влучивши в будівлю покинутого заводу в Синельниківському районі області, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++09.03++

Російський Чорноморський флот здатний завдавати ударів по українських та інших прибережних цілях, попри втрату десантного корабля "Саратов" і крейсера "Москва", повідомляє британська розвідка. За її даними, близько 20 кораблів флоту Росії, зокрема підводні човни, перебувають у Чорноморській акваторії. "Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, через що Росія не зможе замінити свій втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі", - йдеться у зведенні.

++08.32++

Чотири людини загинули, ще четверо осіб зазнали поранень внаслідок обстрілів Луганщини за минулу добу, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його даними, російська армія з авіації, систем залпового вогню, артилерії та мінометів 29 разів обстрілювала помешкання цивільних осіб у регіоні. Внаслідок цього десять будинків у Попасній було зруйновано.

++07.55++

ООН та гуманітарні організації збільшили запит про допомогу Україні більш ніж удвічі - до 2,25 мільярда доларів, повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA). Зазначена сума необхідна для підтримки 8,7 мільйона осіб, понад половина з яких жінки. Її планують зібрати до серпня цього року. "Конфлікт викликав швидко зростаючу кризу переміщення у світі з часів Другої світової війни: майже 13 мільйонів людей були змушені залишити рідні місця менш ніж за два місяці", - йдеться в документі, згідно з яким загальна кількість людей, які потребують допомоги, досягла майже 16 мільйонів. Найбільше допомоги потребують на Донеччині, у Києві, на Луганщині та Харківщині. За оцінкою ООН, близько трьох мільйонів біженців наразі перемістилися на Захід України, біля двох мільйонів - у центральні частини, півтора мільйона переміщених осіб перебувають на Сході, 1,3 мільйона - на Півночі, 228 тисяч - на Півдні України та 114 тисяч - у Києві.

Війська РФ готуються до форсування Сіверського Донця - Генштаб ЗСУ

++07.15++

Російські військові перекинули підрозділи десанту та додаткові 500 одиниць техніки до Ізюма, що на Харківщині, для підсилення наступу в цьому напрямку, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За його даними, війська РФ намагаються оточити українські сили на Донецькому напрямку. Для цього вони покращили тактичне положення в напрямку Лимана та намагаються розвинути наступ на цей населений пункт. Армія РФ проводить підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець, зазначають у Генштабі. Крім того, росіяни ведуть наступ на Сєвєродонецькому, Авдіївському, Курахівському напрямках. Водночас війська РФ і далі використовують аеродром Мелітополя для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8. На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджуються на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг. Внаслідок штурму вони закріпилися в районі населеного пункту Таврійське, повідомляють у зведенні.

++07.03++

Росія продовжує наступальні дії на Сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою і Луганською областями та утримання сухопутного коридору з анексованим Кримом. "Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на усіх напрямках російські окупанти здійснюють інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

США думають над визнанням РФ державою-спонсором тероризму

++06.27++

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США розглядають питання щодо можливості визнання Росії державою-спонсором тероризму. "Ми думаємо над цим. На мою думку, немає жодних сумнівів, що росіяни тероризують український народ. Питання в тому, і його зараз вивчають юристи, чи відповідає Росія законодавчим вимогам щодо такого статусу", - сказав він на засіданні комітету Сенату (верхньої палати Конгресу) США, присвяченому бюджету Держдепартаменту. Запитання про те, чи не варто в такому разі змінити закон, щоби Росія під нього підпадала, Блінкен лишив без відповіді.

Для визнання країни спонсором тероризму держсекретар США повинен визначити, що її влада "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". За даними видання The Wall Street Journal, зараз США визнали спонсорами тероризму чотири країни: Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.

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++06.03++

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що американське посольство зможе повернутися до Києва через декілька тижнів. Про це він сказав на комітетському засіданні Сенату (верхньої палати Конгресу) США, присвяченому бюджету Держдепартаменту. За його словами, Сполучені Штати хотіли би повернути посольство до української столиці "якомога швидше, але і якомога безпечніше". "Ми дуже серйозно ставимось до цього процесу. Але, думаю, все складеться протягом наступних кількох тижнів", - сказав він.

++05.49++

США розглядають можливість скасування мита на сталь, що імпортується з України, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела. Водночас видання зазначає, що такий крок - радше символічний, адже частка імпорту сталі з України в США настільки мала, що скасування мит не поставить під загрозу прибуток американських виробників.

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++05.22++

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що західні союзники повинні "подвоїти" підтримку України та надати Києву важке озброєння, яке йому необхідне, "щоби витіснити Росію з усієї території країни". За її словами, міжнародна архітектура, покликана гарантувати мир, підвела Україну. "Ми повинні перезавантажити та змінити наш підхід", - цитує її британське видання Sky News.

Напередодні британське міністерство оборони повідомило, що Лондон передав Україні понад п'ять тисяч протитанкових ракет та 1,4 тисячі боєприпасів, 4,5 тонни вибухівки та п'ять систем протиповітряної оборони.

++04.49++

Речник американського міністерства оборони Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що більше половини з 90 гаубиць, які США передають Україні, вже доставлені у країну, а 50 українських військових пройшли навчання у США. Ще одна група з 50 військовослужбовців Збройних сил України проходить навчання. Також Пентагон оприлюднив у Twitter фото процесу транспортування озброєння.

++04.23++

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що його країна використовуватиме схему, встановлену російським урядом, для оплати за нафту і газ із РФ. У коментарі виданню CNN він заявив, що Угорщина імпортує 85 відсотків газу і 65 відсотків нафти з Росії, а альтернативних джерел чи маршрутів, які дозволять припинити імпорт російської енергії в найближчі кілька років, немає. За російською схемою, встановленою після запровадження санкцій за війну в Україні, імпортери повинні відкрити в "Газпромбанку" два рахунки і виплачувати у валюті (доларах чи євро), а потім конвертувати кошти на рахунок у рублях.

Напередодні у відеозверненні за підсумком 63-дня війни президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення РФ припинити постачання газу в Польщу та Болгарію - це "черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією".

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Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії РФ в Україні геноцидом

++04.02++

Депутати Палати громад (нижньої палати парламенту) Канади 27 квітня одноголосно проголосували за те, щоби називати дії Росії в Україні геноцидом, повідомляє агенція Reuters.

Слідчий МКС у Бучі на Київщині

Вони мотивували тим, що "є достатні докази системних і масових воєнних злочинів проти людяності" з боку РФ: вбивства мирного населення України, осквернення трупів, примусового вивезення українських дітей, катувань і зґвалтувань.

Як зауважують місцеві ЗМІ, не йдеться про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади до цього.

++03.46++

Пізно ввечері 27 квітня в окупованому Херсоні прогриміли вибухи, повідомляє "Українська правда" з посиланням на очевидців. За даними видання, вибухів було так багато, що місцеві жителі не змогли підрахувати їх кількість, а згодом почалася пожежа. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що Збройні сили України нанеси удар поряд із міським телецентром, після чого перестало працювати російське телебачення.

++03.30++

Німеччина планує інвестувати додаткові 20 мільйонів євро в культурну та медіадопомогу Україні. Як повідомляє Spiegel, таку суму мають виділити з бюджету на поточний рік задля допомоги в захисті українських культурних об'єктів і у пом'якшенні наслідків війни в Україні.

++03.11++

Польські ЗМІ повідомляють про можливе подовження у два рази строку виплат біженцям з України - з 60 до 120 днів. Рішення схвалив польський Сейм (нижня палата парламенту). Для набуття чинності його має підтримати Сенат (верхня палата) і підписати президент Анджей Дуда. Спеціальна допомога українським біженцям надається на житло та харчування в розмірі близько 8,5 євро на день.

Тим часом у коментарі німецькому Bild польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща попросила в Європейського Союзу додаткового фінансування для утримання мільйонів біженців з України. За його словами, Польщі потрібні гроші, щоби фінансувати ці зусилля, але поки що ЄС не заплатив "жодного цента" за турботу про біженців.

Конгрес США зробив крок до передачі Україні заморожених активів РФ

++02.54++

Палата представників (нижня палата Конгресу США) переважною більшістю голосів 27 квітня ухвалила законопроєкт, який закликає президента Джо Байдена передати заморожені в рамках санкцій активи російських олігархів Україні в якості військової та гуманітарної допомоги. Про це повідомляє The New York Times.

Для набуття чинності документ має підтримати Сенат (верхня палата Конгресу) і підписати президент. Видання називає законопроєкт "переважно символічним", адже він не має зобов'язуючої сили, але зазначає, що він відображає бажання обох партій, щоби Байден "зайняв більш агресивну позицію".

++02.29++

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявляє, що Росія готує "пропагандистський престур" у Маріуполь для лояльних ЗМІ на четвер, 28 квітня.

"У програмі заходу - "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя. Підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими". Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців, зазначають у ГУР міноборони України. Колишні "візитки Яроша" і "розіп'яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

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++02.09++

Війська РФ обстрілювали Харківщину протягом 27 квітня з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Унаслідок обстрілів у Харкові загинула одна людина, троє цивільних отримали поранення, з яких двоє перебувають у важкому стані. В області поранено трьох мирних жителів, у тому числі підлітка 14 років. "Це не армія, а цинічні боягузи, які воюють з дітьми", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 27 квітня росіяни вбили в Мар'їнці мирного жителя, ще вісім осіб отримали поранення внаслідок обстрілів.

++01.51++

Американська косметична компанія Coty, яка володіє брендами Max Factor, Calvin Klein, Davidoff та іншими, оголосила про вихід з російського ринку. За даними компанії, на РФ у 2021 році припадало три відсотки обсягу її продажів.

++01.37++

Франція заморозила право власності на три вілли російських олігархів. За інформацією телеканалу bfmtv, ідеться про майно Олега Дерипаски, Мусі Бажаєва та Кирила Шамалова, який був одружений з дочкою президента РФ Володимира Путіна Катериною Тихоновою.

++01.23++

Росію відсторонили від участі у Всесвітній туристичній організації.

Як повідомляється на сайті організації, "за" проголосували більше необхідної кількості членів - двох третіх. РФ відмовилась виступити в захист своєї позиції та сама оголосила про вихід з організації. Як зауважує ВТО, рішення про виключення набуло чинності негайно, тоді як у разі добровільного виходу країна мала би рік з часу офіційного повідомлення про це.

"Єдиним напрямком подорожі для російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії буде поглиблюватися з кожним днем її війни проти України", - прокоментував рішення організації український міністр закордонних справ Кулеба у Twitter.

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Канада запровадила санкції щодо 203 осіб зі самопроголошених псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР". Координація подальших дій з міжнародними партнерами та притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна "і його спільників за цю безглузду війну" в Україні продовжиться, заявили 27 квітня у міністерстві закордонних справ країни.

США розширили обмін розвідданими з Україною - ЗМІ

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США зняли низку обмежень щодо передачі Україні розвідувальних даних, повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформовані джерела.

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Нарада на чолі з Зеленським про післявоєнну відбудову України

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів учасникам першого за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, що збитки, завдані інфраструктурі України, становлять майже 90 мільярдів доларів США. Насамперед ідеться про залізничну, дорожну та мостову інфраструктуру. За його словами, амбітна мета влади - відбудувати інфраструктуру за один-два роки.

Тим часом очільник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба повідомив у відеозверненні, що відновити всю пошкоджену мостову інфраструктуру в Київській області планують до кінця травня. Ідеться про побудову тимчасових мостів або понтонних переправ.

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Заступник керівника Офісу президента України, виконавчий секретар президії Конгресу місцевих та регіональних влад Кирило Тимошенко розповів на першому за час війни засіданні, що на сьогодні держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення переселенців житлом. Зважаючи на масштаб потреб, влада обрала підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників, повідомив він.

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 27 квітня провів перше за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у форматі відеоконференції. Його присвятили підготовці до відбудови міст, громад та інфраструктури, що були зруйновані російськими військами. "Зруйновано або пошкоджено понад 32 мільйони квадратних метрів житлової площі, понад 1500 освітніх об'єктів, понад 350 об'єктів медичної сфери. Колосальних збитків зазнали економічні суб'єкти - знищено сотні підприємств. Знищено або пошкоджено близько 2,5 тисячі кілометрів доріг і майже 300 мостів", - повідомив глава держави.

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

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Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтримала пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо залучення міст і регіонів Європейського Союзу до відновлення України. "Ми повинні мобілізувати всі наші наявні ресурси для відбудови України. Тому я щиро підтримую пропозицію президента Зеленського залучити через партнерство міста та регіони Євросоюзу до цих зусиль з відбудови", - йдеться в її заяві, опублікованій ввечері 27 квітня на сайті Єврокомісії.

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