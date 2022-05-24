Генсек НАТО: В Україні йде "війна на виснаження"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 26 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями п'ятниці, 27 травня (час київський).

++08.32++

За даними джерел італійського видання Corriere Della Sera, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити новий "політичний, економічний та військовий союз", який буде альтернативою Європейському Союзу, та об'єднає країни, незадоволені політикою ЄС і діями Німеччини у відповідь на військову агресію Росії.

++08.03++

Іранський міністр торгівлі та промисловості Сеєд Резу Фатемі Амін повідомив про узгодження бартерних угод із Росією, за якими Іран може постачати автозапчастини та газові турбіни в обмін на продукцію металургії, передає місцеве видання PressTV.

Генштаб: Війська РФ намагаються закріпитись в Лимані

++07.37++

Російські війська за підтримки артилерії намагаються закріпитись у населеному пункті Лиман Донецької області, йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська. Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил", - повідомляє генштаб. На Слов'янському напрямку війська РФ відновили наступ, продовжують обстріли українських позицій.

На Слобожанському напрямку російська армія здійснює підготовку особового складу для доукомплектування підрозділів, проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування ЗСУ. На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області, посилили своє угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів та збільшили кількість обстрілів українських військ.

++07.20++

Винищувач Повітряних сил Збройних Сил України знищив крилату ракету в Чернівецькій області 26 травня, повідомляє в ранковому зведенні генеральний штаб. Ще одну крилату ракету знищили на Донбасі. Також на Донецькому та Луганському напрямках знищили російський вертоліт Ка-52, безпілотник типу "Орлан-10", танк і п'ять артилерійських систем. За минулу добу ЗСУ відбили там там 12 атак РФ.

++06.15++

Західні країни розглядають ідею дозволити російським олігархам "відкупитися" від санкцій в обмін на передачу їхніх грошей на відновлення України, пише AP з посиланням на джерела. За даними агенції, з такою ініціативою виступила заступниця прем'єр-міністра та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд на зустрічі представників країн "Великої сімки". Фріланд порушила це питання ніби після того, як обговорила його з російськими олігархами, пише агенція. Київ знає про це обговорення, розповіло джерело AP. За його словами, Захід зацікавлений у тому, щоб "видні російські олігархи відмежувалися від Путіна" і водночас забезпечували фінансування України. Джерело AP підкреслило, що наразі ідеться тільки про ідею і жодних рішень не ухвалено.

Читайте також: Російські олігархи пропонують викупити свій вихід з-під санкцій - ЗМІ

++05.40++

За три місяці війни російські війська, незважаючи на сильну перевагу за чисельністю, досягли лише помірного прогресу, заявиввисокопосадовець міноборони США. Після провалу спроби захопити Київ, російська армія намагається відрізати від решти України весь регіон Донбасу, але поки що не досягла великого прогресу, стверджує представник Пентагону. "Бої важкі, а зміна місцевості та цілей означає зміну тактики ведення бою, що призводить до збільшення важливості далекого вогню, - кажуть у Пентагоні. - Російські війська, як і раніше, роблять це досить доктринально: спочатку використовують артилерію, а потім рухають підрозділи - тільки після того, як вважають, що досить розм'якшили оборону супротивника. Чисельна перевага на їхньому боці, і тому, гадаю, ми продовжимо спостерігати цей повзучий прогрес", - констатує він.

"Ми не бачимо великої кількості новаторських підходів до захоплення цілей, російські війська роблять все те ж, що й раніше, на відміну від українських, які винесли уроки за час битв", - каже представник Пентагону, який вказує, що Росія тепер використовує "більше дрібні підрозділи", перед якими ставляться "дрібніші завдання".

++05.05++

Дивитись відео 06:45 Чому армії Росії не перемогти українців? (24.05.2022)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз ніхто не може передбачити, як скоро закінчиться війна Росії з Україною, і тому треба бути готовими, що вона може тривати ще довго. "Ми повинні бути готові до тривалого шляху. Тому я закликаю союзників надавати підтримку, а також бути готовими робити це протягом тривалого часу і мати достатньо спорядження для цього. Тому що це дедалі більше війна на виснаження", - наголосив Столтенберг у інтерв'ю грецькому порталу Capital.gr.

Читайте також: Війна в Україні: чому Росії вдався "бліцкриг" на Півдні

++04.30++

У Німеччині українці, які рятуються від війни, вочевидь, мають високий інтерес до участі в інтеграційних курсах задля вивчення мови і культури ФРН. Так, за даними Відомства з питань міграції та біженців (BAMF), за останні тижні воно отримало понад 80 тисяч заявок на участь у курсах, пише видання Die Welt. "До нас звернулися освічені люди, які навчаються з ентузіазмом", -- зазначив Беньямін Бекман (Benjamin Beckmann), керівник відділу інтеграційних курсів BAMF.

++03.50++

Російська армія від початку вторгнення в Україну втратила близько 1000 танків, повідомляють із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США Financial Times та CNN. За даними Вашингтона, Росія також втратила понад 30 винищувачів, 50 вертольотів та 350 артилерійських знарядь. Незважаючи на це, за словами представника Пентагону, у Росії залишилося багато можливостей для атаки.

У США виключають зняття санкцій з РФ в обмін на деблокаду портів для експорту зерна з України

++03.30++

Як повідомляє Білий дім у Вашингтоні, на даний час не проводяться переговори щодо послаблення санкційного тиску на Росію задля Москвою уможливлення експорту зерна.

Путін говорив щодо такої можливості з італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі. Кремль при цьому дав чітко зрозуміти, що можливість експорту зерна є, однак вона буде використана, якщо Захід зніме накладені санкції.

Читайте детальніше: У Білому домі виключили зняття санкцій з РФ в обмін на зерно

++02.50++

США попередили Україну, що якщо вона завдасть ударів по території Росії, це загрожує ескалацією воєнного конфлікту, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела. Агенція стверджує, що діалог Вашингтона та Києва на цю тему "носить дуже делікатний характер" і спрямований на те, щоб досягти "загального розуміння ризику ескалації".

++02.15++

США можуть поставити Україні реактивні системи залпового вогню

США "схиляються" до того, щоб поставити Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), про які просить Київ, повідомляє CNN із посиланням на джерела. На думку української влади, американські РСЗВ можуть "змінити правила гри". Американські системи великої дальності можуть запускати ракети на сотні кілометрів - набагато далі, ніж будь-яка з тих, яку має на озброєнні Україна, зазначає CNN.

США протягом кількох тижнів відмовляли Києву у поставках цих систем, побоюючись, що Україна може використовувати їх для атак на території Росії. Альтернативою може стати постачання ракетних систем меншої дальності, пише CNN. Про рішення може бути оголошено вже цього тижня, стверджують джерела телеканалу.

Мельник: У військовому плані Берлін кинув Україну

++02.30++

Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у відсутності лідерства та нехтуванні інтересами України після його виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. "У військовому відношенні Берлін просто кинув Україну", - сказав Мельник в інтерв'ю виданню Bild. Насамперед це стосується питання постачання Україні важкого озброєння, наголосив посол. За його словами, Київ сподівався почути, "які конкретні кроки зробить коаліція, щоб надати нам масову підтримку, щоб Україна виграла цю війну", але цього не сталося.

Читайте детальніше: Посол України в Німеччині: У військовому плані Берлін покинув Київ

++01.55++

В адміністрації США вважають, що рішення не оновлювати ліцензії, які дозволяють транзакції, необхідні для отримання платежів за борговими зобов'язаннями міністерства фінансів РФ і Банку Росії, не вплине на світову економіку, повідомила на брифінгу представниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, це рішення призведе до того, що "Росія, ймовірно, не зможе виконувати зобов'язання і зіткнеться з дефолтом". Проте, зауважила Жан-П'єр, "вплив на світову економіку і, зокрема, на економіку США у разі дефолту Росії виявиться мінімальним".

++01.35++

Популярний співак Томас Андерс пояснив відмову від проведення концертів у Росії у березні. "Я не хочу і не можу виставляти мій компас цінностей на те, чи не відлякую я фанатів", - цитує Андерса Neue Osnabrücker Zeitung. "І якщо є ображені, то вже як є. Не хочу бути зарозумілим, але це їм доведеться з цим жити", - додав Андерс.

++01.05++

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що "за неперевіреними даними" Україна втратила контроль над містом Лиман у Краматорському районі Донецької області. "Це ще потрібно перевірити", - сказав Арестович в інтерв'ю каналу "Фейгін LIVE". Раніше в щоденному зведенні Генштаб України повідомив, що російські війська "зосередили сили на вогневій поразці" українських частин на південь і на південний схід від Лимана.

++00.50++

Угорщина потребуватиме до чотирьох років, щоб відмовитись від російської нафти, пише Reuters з посиланням на джерело. Глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуля заявив агенції, що для реструктуризації постачань країні потрібна фінансова допомога. У короткостроковій перспективі модернізація нафтопереробних заводів та розширення трубопроводу, яким нафта надходитиме з Хорватії, коштуватиме приблизно 750 мільйонів євро, пише Reuters. У довгостроковій перспективі реструктуризація може коштувати 18 мільярдів євро.

Читайте також: В німецькому уряді вірять, що ЄС домовиться про ембарго на нафту з РФ

++00.45++

Відправлення західними країнами Україні озброєнь, які зможуть завдавати ударів по території Росії, стане кроком до неприйнятної ескалації, вважає російська влада. Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу RT Arabic заявив, що Москва застерігає Захід найсерйознішим чином від такого розвитку подій.

++00.35++

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що катастрофічне розгортання подій в Україні можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. "Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - додав Зеленський у відеозверненні.

++00.05++

Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори щодо вирішення проблеми заблокованого в українських портах зерна, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. При цьому він наголосив, що "немає жодних планів використати збройні сили Сполучених Штатів, військові джерела чи активи для надання допомоги у переміщенні зерна за межі України".

Читайте також: Чи стане Сєвєродонецьк другим Маріуполем? Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині