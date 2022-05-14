Президент Фінляндії пояснив Путіну причини вступу до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив телефоном зі своїм російським колегою Володимиром Путіним подання заявки північноєвропейської країни на вступ до НАТО, офіційне оголошення про яку очікується цими вихідними. Проведення телефонних перемовин лідерів обох держав підтвердили в Гельсінкі та Москві. "Розмова була прямою і відвертою і відбулася без випадів. Важливим аспектом вважалося уникнення напруги", - йдеться в заяві пресслужби Нійністе. Телефонна розмова була ініційована Фінляндією.
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У Гельсінкі назвали причини відмови від нейтралітету
Згідно з озвученою позицією Гельсінкі, Нійністе розповів Путіну "як кардинально змінили безпекове середовище Фінляндії" російські вимоги наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу до НАТО окремих країн, а також "повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року".
Ще 12 травня Нійністе пояснював, звертаючись до Росії, чому фіни змушені вступати в НАТО. "Ви спричинили це. Погляньте в дзеркало", - сказав тоді глава фінської держави, якого цитує інформагенція AFP.
Водночас, за словами фінського лідера, Фінляндія "хоче коректно та професійно розв'язувати практичні питання, що виникають у зв'язку із сусідством з Росією".
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У Москві кажуть, що фінам нічого не загрожувало
Натомість у Кремлі наголосили, що відмова Гельсінкі "від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеці Фінляндії не існує". "Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно вплинути на російсько-фінські відносини, які протягом багатьох років вибудовувалися в дусі добросусідства та партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер", - йдеться в офіційному повідомленні сайту Кремля.
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Автор: Кортні Тенц, Світлана Кореновська