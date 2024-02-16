Харріс: Відмова схвалити допомогу Україні - подарунок Путіну

Віцепрезидентка США Камала Харріс закликала нижню палату Конгресу США - Палату представників - негайно підтримати законопроєкт, що передбачає виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це вона заявила у четвер, 16 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ви чітко дали зрозуміти, що Європа стоятиме на боці України, і я чітко заявляю, що ми з президентом Джо Байденом стоїмо на боці України", - цитує Харріc агенція dpa. Вона наголосила, що у разі відмови Конгресу США надати подальшу допомогу Україні, це буде "подарунком президенту Росії" Володимиру Путіну. Україна, зазначила віцепрезидентка, відчайдушно потребує "критично важливого озброєння та ресурсів".

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Законопроєкт про допомогу Україні на розгляді конгресменів

Нагадаємо, 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат (верхня палата Конгресу США) схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

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Тепер цей документ має схвалити Палата представників (нижня палата Конгресу США), де, на відміну від Сенату, більшість складають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав законопроєкт "свідомо непрохідним". Причина нібито в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія. Нині до кінця лютого конгресмени перебувають на канікулах.

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