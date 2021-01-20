"Гарний день для демократії": світові лідери вітають Байдена

На інавгурацію президента Джо Байдена відреагували лідери багатьох держав світу, а також керівництво низки міжнародних організацій. У середу, 20 січня, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) висловив у своєму відеозверненні велике "полегшення" через те, що Байден керуватиме в Білому домі. "Сьогодні - гарний день для демократії", - заявив президент ФРН.

Штайнмаєр додав, що інавгурація нового глави американської адміністрації також вселяє надію на те, що "в майбутньому міжнародне співтовариство знову буде тісніше й краще співпрацювати задля вирішення головних проблем нашого часу".

Читайте також: Коментар: Джо Байден - правильна людина в правильний момент

Також одним із перших на інавгурацію Байдена відреагував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Інавгурацію Байдена й віцепрезидентки Камали Харріс Джонсон назвав "історичною", а також вказав на "ключову роль", яку відіграють США в вирішенні низки важливих глобальних питань.

А президент Франції Еммануель Макрон привітав Байдена, нагадавши його намір повернути США до Паризької кліматичної угоди, з якої раніше найбільшу економіку світу вивів попередник Байдена Дональд Трамп. Макрон написав у Twitter, що тепер, разом зі США, можна буде "рішучіше протидіяти викликам сьогодення", зокрема "сильніше захистити планету".

Читайте також: Байден закликав до єдності й боротьби з расизмом і ненавистю

Серед європейських лідерів, котрі привітали Байдена з вступом на посаду, був і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Керівник італійського уряду побажав "доброї роботи" новому американському лідерові. "Це - великий день для демократії, що виходить за межі американських кордонів", - написав Конте у Twitter.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Джо Байден: 46-й президент США Демократ Джо Байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший президент країни в історії - на момент вступу на посаду Байдену виповнилося 78 років. Він став переможцем проведених 3 листопада 2020 року президентських виборів, де за нього проголосували понад 81 мільйон американців, а за його суперника Дональда Трампа - приблизно на сім мільйонів менше.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Камала Харріс - перша жінка-віцепрезидентка США Разом з Байденом присягу віцепрезидентки США склала й Камала Харріс. Вона стала першою жінкою в історії США на цій посаді. Свого часу Харріс стала другою чорношкірою жінкою, яку обрали в Сенат США в січні 2017 року.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Колишній шеф привітав з президентством На церемонії інавгурації Байдена був присутній і його колишній шеф - експрезидент США Барак Обама, в якого Байден був віцепрезидентом.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Гімн США у виконанні Леді Гаги На церемонії інавгурації президента США традиційно пролунав гімн країни. Цього разу його виконала відома попзірка Леді Гага.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Пандемію ніхто не скасовував З огляду на нинішню пандемію COVID-19 учасникам і гостям церемонії інавгурації довелося дотримуватися жорстких протиепідемічних заходів, зокрема носіння захисних масок, а також мінімальної дистанції.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Без підтримки широких мас Так само через пандемію замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі перед Капітолієм, на майдані між Капітолієм і меморіалом Лінкольна було встановлено майже 200 тисяч прапорів, що символізують людей, котрі не змогли прийти.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Джордж Буш-молодший був серед гостей інавгурації Експрезидент-республіканець Джордж Буш-молодший, на відміну від свого однопартійця Дональда Трампа, приїхав на церемонію вступу Джо Байдена на посаду. Крім нього, на церемонії також були присутні два колишні президента-демократи - Білл Клінтон і Барак Обама.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Заклик до миру й єдності У своїй промові після церемонії інавгурації Байден закликав американців до єдності й миру та припинення "нецивілізованої війни" задля "зцілення душі Америки".

Інавгурація Джо Байдена: як це було Нова господарка Білого дому Разом з Джо Байденом у Білий дім зайде й нова перша леді - його дружина Джилл. Її попередниця Меланія Трамп залишила Білий дім зранку 20 січня.

Інавгурація Джо Байдена: як це було Трампи у Флориді У момент, коли розпочалася інавгурація Джо Байдена, його попередник Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибув у свою резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Він таким чином зламав традицію і став першим президентом США за більш ніж 130 років, котрий не взяв участі в церемонії інавгурації свого наступника. Автор: Валерій Сааков



В ЄС і НАТО теж готові до співпраці з новою адміністрацією

Зі словами подяки звернулася до Байдена та його віцепрезидентки Камали Харріс і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). У своєму дописі в соціальній мережі Twitter фон дер Ляєн подякувала новій американській адміністрації за пропозицію тісніше співпрацювати. "Європа готова розпочати все з початку", - запевнила очільниця Єврокомісії.

Так само свої привітання на адресу Байдена оприлюднили в Twitter голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейського парламенту Давид Сассолі. Шарль Мішель зокрема вказав на те, що настав час "оновити наші відносини між ЄС і США". Сассолі, своєю чергою, висловив сподівання "на спільну роботу в ім'я демократії і спільного блага".

Вітання на адресу Байдена висловив і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг. У своєму дописі в Twitter Столтенберг вказав на те, що "від сильного НАТО виграють як Північна Америка, так і Європа, адже жоден з нас не може вирішити поставлені перед нами проблеми самотужки". Генсек НАТО також розцінив початок роботи адміністрації Байдена як "новий розділ" у відносинах між НАТО і США.

Індія сподівається на посилення стратегічного партнерства

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді направив "найтепліші вітання" Байдену з нагоди інавгурації. Моді написав у своєму твіті, що розглядає подальшу співпрацю з Байденом як можливість "посилення стратегічного партнерства Індії і США".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Байдена від імені всіх канадців. "Наші дві країни - більше, ніж сусіди, ми - близькі друзі, партнери і союзники", - йдеться в заяві Трюдо.

Свої вітання Байдену надіслав і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, висловивши сподівання на зміцнення двосторонньої співпраці.

Водночас Папа Римський Франциск І відправив Байдену вітального листа. У ньому він побажав новому президенту США, щоб під його керівництвом "американці й надалі черпали сили з високих політичних, етичних і релігійних цінностей, що надихали народ від його заснування".

Не залишився осторонь й президент України Володимир Зеленський. "Буду радий вітати Джо Байдена у всім відомому Києві. Я впевнений, що наші відносини будуть поліпшуватися", - написав він у своєму Twitter.