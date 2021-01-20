 ″Гарний день для демократії″: світові лідери вітають Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

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Новини

"Гарний день для демократії": світові лідери вітають Байдена

Лідери держав світу та Євросоюзу привітали Джо Байдена зі вступом на посаду президента. У Берліні розцінили це як "гарний день для демократії".

Джо Байден під час складання присяги

Джо Байден під час складання присяги

На інавгурацію президента Джо Байдена відреагували лідери багатьох держав світу, а також керівництво низки міжнародних організацій. У середу, 20 січня, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) висловив у своєму відеозверненні велике "полегшення" через те, що Байден керуватиме в Білому домі. "Сьогодні - гарний день для демократії", - заявив президент ФРН.

Штайнмаєр додав, що інавгурація нового глави американської адміністрації також вселяє надію на те, що "в майбутньому міжнародне співтовариство знову буде тісніше й краще співпрацювати задля вирішення головних проблем нашого часу".

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Також одним із перших на інавгурацію Байдена відреагував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Інавгурацію Байдена й віцепрезидентки Камали Харріс Джонсон назвав "історичною", а також вказав на "ключову роль", яку відіграють США в вирішенні низки важливих глобальних питань.

А президент Франції Еммануель Макрон привітав Байдена, нагадавши його намір повернути США до Паризької кліматичної угоди, з якої раніше найбільшу економіку світу вивів попередник Байдена Дональд Трамп. Макрон написав у Twitter, що тепер, разом зі США, можна буде "рішучіше протидіяти викликам сьогодення", зокрема "сильніше захистити планету".

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Серед європейських лідерів, котрі привітали Байдена з вступом на посаду, був і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Керівник італійського уряду побажав "доброї роботи" новому американському лідерові. "Це - великий день для демократії, що виходить за межі американських кордонів", - написав Конте у Twitter. 

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  • Джордж Буш-молодший

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Джордж Буш-молодший був серед гостей інавгурації

    Експрезидент-республіканець Джордж Буш-молодший, на відміну від свого однопартійця Дональда Трампа, приїхав на церемонію вступу Джо Байдена на посаду. Крім нього, на церемонії також були присутні два колишні президента-демократи - Білл Клінтон і Барак Обама.

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    Інавгурація Джо Байдена: як це було

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    Автор: Валерій Сааков


В ЄС і НАТО теж готові до співпраці з новою адміністрацією

Зі словами подяки звернулася до Байдена та його віцепрезидентки Камали Харріс і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). У своєму дописі в соціальній мережі Twitter фон дер Ляєн подякувала новій американській адміністрації за пропозицію тісніше співпрацювати. "Європа готова розпочати все з початку", - запевнила очільниця Єврокомісії.

Так само свої привітання на адресу Байдена оприлюднили в Twitter голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейського парламенту Давид Сассолі. Шарль Мішель зокрема вказав на те, що настав час "оновити наші відносини між ЄС і США". Сассолі, своєю чергою, висловив сподівання "на спільну роботу в ім'я демократії і спільного блага".

Вітання на адресу Байдена висловив і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг. У своєму дописі в Twitter Столтенберг вказав на те, що "від сильного НАТО виграють як Північна Америка, так і Європа, адже жоден з нас не може вирішити поставлені перед нами проблеми самотужки". Генсек НАТО також розцінив початок роботи адміністрації Байдена як "новий розділ" у відносинах між НАТО і США.

Індія сподівається на посилення стратегічного партнерства

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді направив "найтепліші вітання" Байдену з нагоди інавгурації. Моді написав у своєму твіті, що розглядає подальшу співпрацю з Байденом як можливість "посилення стратегічного партнерства Індії і США".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Байдена від імені всіх канадців. "Наші дві країни - більше, ніж сусіди, ми - близькі друзі, партнери і союзники", - йдеться в заяві Трюдо.

Свої вітання Байдену надіслав і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, висловивши сподівання на зміцнення двосторонньої співпраці.

Водночас Папа Римський Франциск І відправив Байдену вітального листа. У ньому він побажав новому президенту США, щоб під його керівництвом "американці й надалі черпали сили з високих політичних, етичних і релігійних цінностей, що надихали народ від його заснування".

Не залишився осторонь й президент України Володимир Зеленський. "Буду радий вітати Джо Байдена у всім відомому Києві. Я впевнений, що наші відносини будуть поліпшуватися", - написав він у своєму Twitter. 

 

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