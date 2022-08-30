188-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 30 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 30 серпня (час київський).

++10.45++

Харків: РФ обстріляла центр міста, є жертви

Російська армія обстріляла центральні райони Харкова. Загинули щонайменше чотири людини, ще четверо поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

За даними мера міста Ігора Терехова, це був артилерійський обстріл близько десятої ранку. "Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку - вибиті вікна у навколишніх будинках. Надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усе в центрі міста", - написав він у Telegram.

++10.35++

Сербія здатна замінити енергоносії з РФ - президент

Фінанси Сербії достатньо стійкі, щоби забезпечити альтернативи російським енергоносіям для подолання дефіциту поставок, який очікується найближчими місяцями.

Фото: Milos Miskov/AA/picture alliance

Про це сказав президент Сербії Александар Вучич 29 серпня. "Ми повинні заплатити ціну війни на європейській землі", - заявив він. При цьому Вучич додав, що люди не постраждають, оскільки фінансова система країни зможе впоратися.

За його словами, Сербія шукає альтернатив, де тільки може. "Ми будемо брати звідки завгодно. Ми не гидливі", - сказав президент.

Читайте детальніше: У Сербії достатньо грошей для закупки енергоносіїв не з РФ - президент

+10.03++

Військова розвідка Великобританії повідомляє у щоденному зведенні, що 29 серпня декілька бригад Збройних сил України посилили артилерійські обстріли на ділянках фронту на півдні України, а українські далекобійні високоточні удари продовжують перешкоджати поповненню російських військ. Водночас поки що британська розвідка не може оцінити масштаби українських досягнень.

Тим часом повідомляється, що з початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. Зокрема, 49-та загальновійськова армія Південного військового округу РФ була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ. На думку розвідників, ці дії свідчать про значну реорганізацію російських сил в Україні. "Існує реалістична можливість того, що Росія зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, які сприяли її поганій роботі на початку вторгнення", - йдеться у звіті. Водночас аналітики зауважують, що більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро. Ключовим фактором стійкості росіян на півдні стане здатність України розпочати тривалі наступальні операції, резюмується в звіті.

++09.41++

Росія намагається зберегти видимість військових успіхів в Україні, роблячи зневажливі заяви про нібито обмежені та невдалі спроби українського контрнаступу, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни. При цьому укра]нська влада спеціально не коментує дії своїх військових. Тим часом низка західних ЗМІ вже заявили про успішні удари Збройних сил України по логістичних цілях РФ і звільнення з окупації низки населених пунктів на Херсонщині.

++09.22++

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу зберуться у вівторок на неформальну зустріч, де обговорять питання посилення санкцій проти Росії, зокрема, скасування угоди про спрощений порядок отримання росіянами шенгенських віз, яка діє з 2006 року. На зустріч запрошений також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який проведе в її рамках низку двосторонніх переговорів.

Тим часом напередодні саміту Австрія знову висловила незгоду з можливою забороною видачі шенгенських віз громадянам РФ. "Було б абсурдно прямо зараз перекривати дорогу на Захід критичним голосам у Росії", - заявив німецькому виданню Die Welt міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

++08.57++

Литва завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Литва завершила 29 серпня будівництво стіни на кордоні з Білоруссю - 550 кілометрів чотириметрової бетонної загорожі з колючим дротом.

Фото: State Border Guard Service/picture alliance/dpa/

Кордон між країнами становить 679 кілометрів, але литовська влада каже, що звести фізичні бар'єри на 100 кілометрах річок, озер і боліт - "технічно неможливо".

Раніше стіну на кордоні з Білоруссю звела Польща у відповідь на спровоковану офіційним Мінськом міграційну кризу. При цьому польський прем'єр-міністр назвав її першою ознакою війни в Україні.

Читайте детальніше: Литва завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

++08.28++

Оперативне командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь" повідомляє, що російська армія намагається проводити ротацію підрозділів. Протягом доби армія РФ п'ять разів атакувала позиції ЗСУ, але, як кажуть в командуванні, безуспішно.

Артилерійські підрозділи ЗСУ вночі вразили 13 російських пунктів управління у Херсонському, Бериславському і Каховському районах, а шістьма авіаційними ударами атакували позиції протиповітряної оборони РФ. "Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

++08.08++

Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Значних руйнувань на об'єктах інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, озвученою головою обласної військової адміністрації Олександром Старухом, постраждалих немає.

++08.00++

Українським військовим вдалось відбити атаки на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому напрямках, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Російські війська продовжують обстрілювати зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти на всіх напрямках фронту. Армія РФ здійснила авіаційні та ракетні обстріли в районі Гусарівки на Харківському напрямку, Григорівки та Пришиби - на Краматорському, Соледара, Кодеми та Костянтинівки - на Бахмутському, Новоданилівки, Новосілки, Кам'янського та Степового - на Запорізькому, Андріївки - на Південнобузькому.

++07.37++

РФ отримала перші безпілотники від Ірану для війни в Україні - ЗМІ

Росія отримала від Ірану першу партію безпілотних літальних апаратів для застосування у війні проти України, повідомляють американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена.

Йдеться про бойові дрони щонайменше двох типів: Mohajer-6 і Shahed. Вони здатні нести високоточні боєприпаси і призначені для ударів по радіолокаційних системах, артилерійських установках та інших військових об'єктах.

Росіяни почали тренуватися з безпілотниками наприкінці липня. Їхні транспортні літаки забрали дрони з Ірану ще в середині серпня. Втім при перших випробуваннях дронів вони зіткнулися з численними збоями в їхній роботі - багато безпілотників виявилися непридатними до використання.

Російські оператори все ще продовжують тренування в Ірані. США вважають, що Москва закупить сотні таких дронів. Водночас американці поки не розуміють, наскільки безпілотники зможуть змінити ситуацію на полі бою, в тому числі зважаючи на їхні несправності.

Читайте також:Росія та Іран - партнери чи конкуренти?