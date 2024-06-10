Харків: місто фанерних вікон і сталевих нервів

Росія обстрілює прикордонний Харків частіше за інші великі українські міста. Руйнування видно в центрі та на околицях. Як живе місто сьогодні? Що кажуть місцеві жителі? Репортаж DW.

Перше, що впадає в око в Харкові, - прапори України на стовпах уздовж доріг. Їх більше, ніж у Києві. Їздять автівки, стукають по рейках старі запорошені трамваї - життя в другому за величиною місті України видається звичайним. Але ілюзія триває недовго. Про те, що третій рік триває війна Росії проти України, а Харків - прифронтове місто - швидко нагадують блокпости, протитанкові їжаки та зруйновані будинки. Сотні пошкоджених житлових будинків, промислових будівель, магазинів.

Росія обстрілює Харків "за розкладом"

Харків у червні 2024 року - відкрита рана, місто фанерних вікон. Росія обстрілює Харків ракетами, бомбами і дронами майже щодня. Руйнування помітні скрізь - як в історичному центрі, так і в спальних районах на околицях. На центральних вулицях є будинки з повністю або частково зруйнованим верхнім поверхом. В одному чотириповерховому будинку - діра знизу до верху, видно двері квартир, стирчать у небо обривки водопровідних труб. На сильно зруйнованому й обгорілому будинку на сусідній вулиці про життя до війни нагадує напис "Заходь на каву".

Зруйнована внаслідок російського обстрілу будівля в центрі Харкова, червень 2024 року Фото: Roman Goncharenko/DW

Більшість руйнувань залишилися від першого року війни. Тоді російська армія зайшла на околиці Харкова, але була змушена відступити. Про ті дні в лютому та березні 2022 року нагадує серед іншого зруйнована спецшкола з поглибленим вивченням німецької мови. У ній тоді був російський спецназ, і вибивали його звідти із застосуванням важкої техніки. Від школи залишилися руїни і напис над входом українською та німецькою мовами "Успіх у навчанні - успіх у житті". Зруйнованих шкіл у Харкові чимало.

На багатьох будівлях у центрі написи "продам" або "здам в оренду". Більшість магазинів, кафе і барів працює, але відвідувачів у них мало. Увечері вони швидко порожніють - метро в Харкові працює до 21:30, а комендантська година починається на годину раніше, ніж у столиці - о 23:00. Ближче до опівночі зазвичай починаються обстріли.

Харків'яни розповідають, що Росія обстрілює місто методично, "майже за розкладом", у перший рік великої війни кількість опівнічних пострілів якийсь час була однаковою. На початку червня обстрілів стало помітно менше, і місцеві пов'язують це з тим, що США та інші західні партнери України дозволили Києву стріляти їхньою зброєю по російських військових цілях поблизу кордону. За даними західних ЗМІ, Україна вже застосовувала їх у Бєлгородській області, знищивши комплекси ППО С-300.

Колись тут мешкали харків'яни, а потім прилетіла російська ракета. На фото: зруйнована будівля в центрі Харкова, червень 2024 року Фото: Roman Goncharenko/DW

Кладовище російських ракет

Такі комплекси періодично обстрілюють ракетами, їхні залишки можна побачити на так званому "кладовищі російських ракет". Це найбільше в Україні та найвідоміше в світі місце, де збирають залишки "смерчів", "ураганів", С-300, "іскандерів" та іншої зброї, яку Росія використовує проти Харкова та області. Кладовище - майданчик, що охороняється, потрапити туди можна тільки в супроводі представника прокуратури. Харківська обласна прокуратора збирає залишки ракет як докази військових злочинів РФ для майбутніх процесів в Україні та за кордоном. Майданчик заріс травою, ракети тут зберігають із перших днів вторгнення. Зараз їх там близько тисячі.

"Усі ракети, які тут знаходяться, в тому числі крилаті, коштують мільйони доларів", - зазначив у розмові з DW представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, встановити причетність Росії до виробництва й використання допомагають маркування, абревіатури на збережених корпусах ракет і внутрішніх деталях. Там зашифрована інформація про моделі, про "підприємства, які їх виробили, військові частини, які їх обслуговували", каже Чубенко.

Цвинтар російських ракет, Харків, червень 2024 року Фото: Roman Goncharenko/DW

Чому харків'яни залишаються в місті

Через перебої з електрикою, спричинені тим, що Росія практично знищила виробництво електроенергії в Харкові та області, скрізь торохтять генератори. Перехожих на вулицях мало, але є, зокрема й діти. Багато студентів і школярів, які, очевидно, готуються вступати до вишів. І все-таки важко повірити, що в місті зараз проживають понад мільйон жителів - місцевих і вимушених переселенців із зони бойових дій.

Місту вочевидь бракує робочих рук, насамперед через те, що багато чоловіків пішли воювати. У поїзді метро великий плакат: "Харкову потрібні водії громадського транспорту". Охочим серед іншого гарантують "бронювання" від мобілізації. Хоча в Україні таке бронювання не 100-відсоткове, частину співробітників можуть призвати.

Харків'яни кажуть, що звикли до обстрілів і щоденного ризику для життя. Мало хто вірить в успіх нового російського наступу в Харківській області, внаслідок якого армія РФ змогла захопити невеликі відрізки у двох місцях уздовж кордону. Але багато хто визнає, що оборонні рубежі української армії виявилися до цього не готовими.

Харків - прифронтове місто, червень 2024 року Фото: Roman Goncharenko/DW

Хтось залишається в Харкові, бо не хоче залишати старих батьків, хтось - свою квартиру або будинок із нажитим роками господарством, а хтось хоче продовжувати допомагати українській армії. Один перехожий, хлопець років 25, розповів, що нещодавно переїхав до Харкова з Києва через роботу і йому тут подобається більше, ніж у столиці: "Мені в Харкові подобаються люди, вони особливі". Водночас він зізнався, що щоранку одна з думок у нього в голові - чи всі колеги вийдуть на роботу. За останні дні в Харкові було кілька ударів російських ракет із численними жертвами - по торговельному центру та по друкарні. Його супутниця розповіла, що виїжджала з Харкова в перший рік війни, але повернулася. Головною проблемою обидва назвали психологічну втому від війни.

Дух опору

Розмальовані фанерні щити на вибитих внаслідок російських обстрілів вікнах, Харків, червень 2024 року Фото: Roman Goncharenko/DW

Багато хто в Харкові каже, що страх є, але є й дух опору, небажання їхати. Продавчиня в одній з кондитерських крамниць показала на зруйновану будівлю на сусідній вулиці. "Ми закінчуємо роботу о 15:30, а ракета кілька днів тому прилетіла о 16:00. Таке ось везіння", - каже жінка. Здається, що в таких, як вона - сталеві нерви.

Дух опору Харкова видно в зелених парках і скверах, чистоті яких можуть позаздрити парки в Німеччині. Він відчувається в художньо розписаних фанерних дошках у вікнах будинків, у написах "Ми працюємо!". Таке відчуття, що багато харків'ян вчепилися у своє місто зубами і не збираються його віддавати. "Якщо є приліт, то ми пригнулися, пил обтрусили, чубчик поправили і далі працюємо", - каже продавчиня. Серед її товарів - набір цукерок "Харків. Місто героїв". На коробці - один із символів Харкова - будівля збудованого майже 100 років тому Держпрому і синьо-жовтий прапор України.