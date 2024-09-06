Хантер Байден визнав себе винним у несплаті податків

Сину президента США Джо Байдена загрожує до 17 років ув'язнення і до 450 000 доларів штрафу. Винесення вироку призначене на 16 грудня.

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, у четвер, 5 вересня, визнав себе винним у несплаті федеральних податків. Це дозволило уникнути судового процесу перед президентськими виборами у США, які відбудуться у листопаді, повідомляє Reuters.

Байден мав постати перед федеральним судом Лос-Анджелеса за кримінальним звинуваченням у несплаті 1,4 мільйона доларів податків, натомість він визнав себе винним за всіма дев'ятьма пунктами обвинувачення.

Суддя Марк Скарсі повідомив Байдену, що йому загрожує до 17 років ув'язнення і до 450 000 доларів штрафу. Винесення вироку суд призначив на 16 грудня.

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Хантера Байдена, який відкрито говорив про свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю, звинувачують у несплаті податків з 2016 по 2019 рік, коли він витрачав величезні суми "на наркотики, ескорт-послуги та подруг, розкішні готелі та оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру", зазначено в обвинувальному висновку.

Судовий процес також міг би пролити світло на роботу Хантера Байдена з українською газовою компанією Burisma та інші бізнес-угоди, коли його батько був віцепрезидентом.

Визнання вини без домовленості з прокурорами

Обвинувачені, які визнають себе винними у кримінальних справах, зазвичай заздалегідь домовляються з прокурорами, сподіваючись в обмін на уникнення суду отримати менший вирок. У даному випадку, схоже, це не так, пише Reuters.

Раніше того дня Байден запропонував застосувати "угоду Алфорда", за якою обвинувачений не визнає себе винним, але визнає, що прокурори мають достатньо доказів для винесення обвинувального вироку. Прокурори виступили проти цього кроку.

Після перерви адвокат Байдена Еббі Лоуелл заявив судді, що Байден визнає себе винним, незважаючи на те, що не мав попередньої домовленості з прокурорами, яка б пом'якшила його вирок.

"Позбавив сім'ю від необхідності проходити через судовий процес"

У своїй заяві після слухання Байден сказав, що визнав себе винним, щоб позбавити свою сім'ю необхідності проходити через судовий процес, який би висвітлив брудні подробиці того періоду його життя, коли він страждав на наркозалежність. "Після всього, через що я змусив їх пройти за ці роки, я можу позбавити їх цього", - сказав він. Також він додав, що сплатив усі податки.

Після цього Лоуелл повідомив журналістам, що Байден може подати апеляцію на вирок. Втім, адвокат не відповів на запитання, чому Байден чекав до дня відкриття суду, щоб визнати себе винним.

Байден-старший виключає можливість помилувати сина

Хантер Байден заперечує будь-які неналежні ділові операції, а розслідування, проведені республіканцями в Конгресі, не виявили прямих доказів причетності його батька до будь-яких правопорушень, пише Reuters.

Він оскаржує обвинувальний вирок в окремій справі в Делавері за незаконне придбання зброї під час вживання наркотиків. Цей вирок означає, що йому загрожує суворіше покарання за податкову справу, якщо його визнають винним, оскільки йтиметься про повторне скоєння злочину.

Білий дім заявив, що президент Байден виключив можливість помилування свого сина.

Нагадаємо, що у липні минулого року Хантер Байден відмовився від визнання провини в податкових злочинах після провалу угоди з прокурорами.