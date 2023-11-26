ХАМАС звільнив другу групу заручників

ХАМАС передав Червоному Хресту в Cекторі Гази 17 заручників, серед яких четверо німців з подвійним громадянством. В неділю мають звільнити наступну групу людей.

Серед звільнених з Сектора Гази терористами ХАМАСу 17 заручників четверо є німцями з подвійним громадянством. Про це у неділю, 26 листопада, написала у соціальній мережі Х міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbok).

"Полегшення і страх досі поруч. Серед звільнених заручників - четверо німців з подвійним громадянством. Я думаю про них і про тих, хто все ще перебуває в полоні ХАМАСу. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб і вони незабаром були звільнені", - повідомила Бербок. Ідеться про 67-річну жінку, її 38-річну дочку та дітей віком 3 та 8 років.

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Загалом у другій групі звільнених перебували 17 заручників, яких ХАМАС передав Червоному Хресту ввечері 25 листопада. Усі люди уже перебувають на території Ізраїлю, їм надається допомога.

Ізраїль натомість звільнив 39 ув'язнених палестинців - шістьох жінок та 33 неповнолітніх чоловічої статі. Вони були доставлені до Східного Єрусалима та на Західний берег річки Йордан, повідомили близькосхідні ЗМІ.

Чотириденне припинення вогню у Секторі Гази

Протягом 26 листопада очікується звільнення наступної групи заручників з Сектора Гази. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив про отримання списку цих людей, який зараз перевіряється.

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Як відомо, під час нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, 1200 людей загинули, а близько 250 були захоплені і переміщені в Сектор Гази. Ізраїль оголосив ХАМАСу війну і взяв в облогу Сектор Гази, який контролюється ХАМАСом. 24 листопада на чотири дні було досягнуто тимчасового припинення вогню, й у цей день бойовики ХАМАС звільнили 13 ізраїльських жінок і дітей, що утримувалися ними в полоні, і 11 іноземців. У відповідь Ізраїль випустив зі своїх в'язниць 39 палестинців - жінок та неповнолітніх.

Умови тиші передбачають призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденну перепустку у всі райони Сектора 200 вантажівок з гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок з паливом.