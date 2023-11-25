ХАМАС відклав звільнення другої групи заручників

Палестинське радикальне угруповання ХАМАС, визнане терористичним в США і ЄС, у суботу, 25 листопада, заявило про рішення відкласти звільнення другої групи ізраїльських заручників через нібито невиконання Ізраїлем умов угоди тимчасового припинення вогню в Секторі Гази.

Як повідомляє інформагентство AFP, бойове крило палестинського угруповання заявило, що "питання доставки допомоги на північ Сектора Гази та критерії відбору для звільнення ув'язнених затримують передачу".

Як повідомляє агентство Reuters, речник ХАМАСу Усама Хамдан на пресконференції в суботу заявив, що загалом 340 вантажівок із гуманітарною допомогою в’їхали в Сектор Гази з п’ятниці, і що 65 із цих вантажівок досягли північної частини Гази - "це менше половини того, на що погодився Ізраїль". Він наголосив, що Ізраїль не виконав свою частину угоди про перемир'я. Водночас він наголосив, що угруповання підтвердило свою прихильність перемир'ю, посередниками в якому є Єгипет і Катар.

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Своєю чергою, ізраїльська сторона заперечила порушення угоди про перемир'я, а також пообіцяла продовжити війну, щоб знищити ХАМАС, коли закінчиться пауза в боях.

"Ми повернемося негайно після закінчення перемир'я, щоб атакувати Газу", - заявив начальник штабу Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Га-Леві.

Наразі Катар веде переговори з Ізраїлем і ХАМАСом щодо вирішення питання про затримку звільнення заручників "якнайшвидше", повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційного представника від країни.

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У перший день перемир'я було звільнено 24 заручники

Напередодні бойовики ХАМАСу у рамках угоди про тимчасове припинення вогню відпустили з полону 13 ізраїльських жінок та дітей. Також було звільнено 11 іноземців - десять громадян Таїланду та громадянина Філіппін. Їх не включили в угоду, це окрема домовленість, яка була досягнута за допомогою Єгипту, зазначає газета The Times of Israel. У відповідь Ізраїль відпустив 39 палестинців - жінок та неповнолітніх, які перебували в ізраїльських в'язницях.

У суботу, 25 листопада, ХАМАС мав звільнити ще 14 людей ізраїльських заручників.

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Перемир'я, яке набуло чинності вранці 24 листопада, розраховане на чотири дні. За цей час мають бути звільнені 50 ізраїльських заручників та 150 палестинських ув'язнених. Крім того, умови передбачають призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденний пропуск у всі райони Сектора 200 вантажівок з гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок з паливом. За даними The Times of Israel, у перший день перемир'я умови з доставки гумдопомоги були виконані.