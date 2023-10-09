ХАМАС погрожує вбивати заручників після ударів Ізраїлю

Бойовики ХАМАСу погрожують вбивати заручників, якщо армія Ізраїлю не попереджатиме про удари у Секторі Гази. В ізраїльському уряді застерегли бойовиків від таких дій.

Представники палестинського ісламістського угруповання ХАМАС заявили у понеділок, 9 жовтня, що страчуватимуть заручників, яких захопили під час атаки на ізраїльські населені пункти, якщо Ізраїль завдаватиме ударів по "нашим людям у безпеці їхніх домівок без попередження", повідомляє The Times of Israel.

Страти бойовики обіцяють транслювати наживо. За інформацією ізраїльських ЗМІ, раніше представник ізраїльського міністерства оборони повідомив членам Кнесету, що війська Ізраїлю більше не скидають муляжі бомб на дахи будівель у Секторі Гази, призначених для обстрілу, щоб попередити цивільних осіб про необхідність евакуюватися.

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У відповідь на погрози ХАМАСу міністр закордонних срав Ізраїлю Елі Коен застеріг бойовиків від заподіяння шкоди заручникам і наголосив, що "цей воєнний злочин не буде прощений", зазначає AP.

9 жовтня уряд Ізраїлю підтвердив, що під час нападу минулими вихідними бойовики ХАМАС захопили близько 150 заручників.

МЗС Німеччини не виключило, що серед заручників можуть бути і особи з подвійним громадянством - ізраїльським та німецьким.