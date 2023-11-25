ХАМАС на другий день перемир'я звільнить ще 14 заручників

Очікується, що ще 14 ізраїльських заручників будуть звільнені з полону терористичного угруповання ХАМАС в обмін на 42 палестинських в'язнів, повідомляють ЗМІ.

Ізраїль отримав список заручників, яких палестинське радикальне угруповання ХАМАС , визнане терористичним в США і ЄС, збирається звільнити у суботу, 25 листопада, на другий день тимчасового припинення вогню в Секторі Гази. Як повідомляє інформагентство AFP з посиланням на ізраїльських офіційних осіб, у цьому переліку – 14 людей.

Телеканал CNN зазначає, що це число узгоджується із заявою Управління в'язниць Ізраїлю про підготовку до звільнення 42 палестинських ув'язнених у рамках угоди з ХАМАСом. Згідно з умовами угоди, ХАМАС має звільнити одного ізраїльського заручника за кожних трьох звільнених ув'язнених палестинців.

Інформацію про запланований обмін 14 ізраїльтян на 42 палестинців також підтвердили єгипетські офіційні особи, пишуть агентства Reuters та AP.

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У перший день перемир'я було звільнено 24 заручники

Напередодні бойовики ХАМАСу у рамках угоди про тимчасове припинення вогню відпустили з полону 13 ізраїльських жінок та дітей. Крім того, було звільнено 11 іноземців - десять громадян Таїланду та грХАМАС звільнив першу групу заручників, захоплених під час нападу на Ізраїльомадянина Філіппін. Вони не були включені в угоду, це окрема домовленість, яка була досягнута за допомогою Єгипту, зазначає газета The Times of Israel. У відповідь Ізраїль відпустив 39 палестинців - жінок та неповнолітніх, які перебували в ізраїльських в'язницях.

Перемир'я, яке набуло чинності вранці 24 листопада, розраховане на чотири дні. За цей час мають бути звільнені 50 ізраїльських заручників та 150 палестинських ув'язнених. Крім того, умови передбачають призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденний пропуск у всі райони Сектора 200 вантажівок з гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок з паливом. За даними The Times of Israel, у перший день перемир'я умови з доставки гумдопомоги були виконані.

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