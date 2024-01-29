Хакери атакували штаб поводження з військовополоненими

Коордштаб з питань поводження з полоненими заявив про кібератаку. Він пов'язує її з падінням російського літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив увечері в неділю, 28 січня, про кібератаку на його інформаційні ресурси.

"Сьогодні зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси Координаційного штабу", - йдеться у дописі в соціальній мережі Facebook.

Штаб пов'язує атаку з падінням російського літака Іл-76, який за твердженням влади РФ, перевозив українських військовополонених на обмін.

"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака Іл-76 несе для нього загрозу", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 12 грудня 2023 року мобільний оператор "Київстар" зазнав однієї з наймасштабніших кібератак на українські мережі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через неї 24 мільйони абонентів провели півтори доби офлайн.

Відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". За даними Служби безпеки України (СБУ), воно є підрозділом головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ).

25 січня відбулась масштабна кібератака на датацентр "Парковий", що призвела до збоїв у роботі сервісів "Укрзалізниці", "Укрпошти", "Укрспецзв'язку" та "Нафтогазу". Хмарним сховищем "Паркового" користуються десятки українських державних органів, які зберігають там великі масиви даних. З-поміж іншого, "хмару" використовує сервіс державних послуг "Дія", але він продовжив працювати, адже користується послугами кількох датацентрів.