Гайдай: ЗСУ не здадуть Сєвєродонецьк, але, можливо, доведеться відійти

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами середи, 8 червня (час київський).

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Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харків та область із реактивних систем залпового вогню та артилерії, за останню добу на Харківщині загинуло п'ятеро цивільних осіб, ще 12 отримали поранення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Вдень та вночі окупанти обстрілювали Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, пошкоджені житлові будинки, адмінприміщення та приватні домоволодіння, супермаркет, інші нежитлові приміщення. Загалом по м. Харків протягом доби одна людина загинула, шість отримали поранення", - написав Синєгубов зранку у середу у Telegram. Він додав, що у населених пунктах області також є поранені та загиблі внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, у Черкаській Лозовій 2 особи загинули, 3 поранені, у Коробочкиному - 1 загиблий, 1 поранений, у Печенігах - 1 загиблий, 2 поранених.

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Втрати російської армії з початку вторгнення в Україну і станом на 8 червня становлять 31000 осіб особового вкладу, що на 140 військових більше, ніж добу тому. Про це вранці у середу повідомили у генеральному штабу Збройних сил України. Окрім того, за цей період російські окупанти втратили 1393 танки (+3 протягом останньої доби), 3429 бойових броньованих машин (+13), 703 артилерійські системи (+9), 213 реактивних систем залпового вогню (+6), 212 літаків (+0) та 178 гелікоптерів (+1), 13 кораблів та катерів (+0).

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Більшість поляків позитивно оцінює прийом біженців з України, випливає із результатів опитування, проведеного соціологами Варшавського університету. Так, 64 відсотки респондентів вважають, що Польща має надати притулок біженцям із сусідньої країни доти, доки вони не зможуть повернутися додому. Ще майже 30 відсотків виступають за дозвіл біженцям із України оселитися у Польщі на постійне проживання. За словами польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, країна прийняла понад два мільйони біженців із України.

Гайдай: не виключено, що у Сєверодонецьку доведеться відходити

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Українські військові не збираються "здавати" Сєвєродонецьк, запевнив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. "Навіть якщо доведеться нашим військовим відійти на більш укріплені позиції (…), то це не буде означати те, що хтось здає місто", - заявив він вранці у середу в ефірі телеканалу "1+1". "Ніхто нічого здавати не буде, але, можливо, все ж таки доведеться відходити", - додав голова ОДА.

Він також повідомив у Telegram, Сєвєродонецьк лишається найгарячішою точкою Луганщини. "У Сєвєродонецьку точаться запеклі бої, наші захисники воюють за кожен сантиметр міста", - написав Гайдай. Він також зазначив, що ЗСУ не користуються трасою "Лисичанськ-Бахмут", оскільки вона є небезпечною через інтенсивні обстріли з боку російських окупантів. За словами Гайдая, росіяни прагнуть до 10 червня захопити Сєвєродонецьк та цю автодорогу і тому кинули на цей напрямок усі свої сили. "До того ж, орки знову планують форсувати річку Сіверський Донець, аби створити плацдарм для наступу", - зауважив Гайдай.

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У той час як Росія зосереджує свій наступ на центральному секторі Донбасу, вона залишається вразливою в обороні на своїх флангах, йдеться у щоденному повідомленні військової розвідки міністерства оборони Великобританії. Так, за її даними, українські війська нещодавно досягли певних успіхів у контрнаступах у Херсонській області, в тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець. У спецслужбі наголошують, що армії обох сторін мають схожі проблеми з утриманням позицій, оскільки фронт простягається на понад 500 км.

Розвідка зазначає, що Росія продовжує намагатися атакувати район Сєвєродонецька з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається. Малоймовірно, що за останні 24 години будь-яка сторона набула значних успіхів.

В окупованій Херсонській області Росія вводить обіг російський рубль та залучає російських вчителів до викладання у школах. На думку британського відомства, Росія прагне створити картинку кращого життя за окупаційної влади.

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Американська корпорація IBM, яка виробляє апаратне та програмне забезпечення, заявила про припинення діяльності в Росії через війну в Україні. "7 березня я поділився з вами нашим рішенням призупинити бізнес-операції IBM в Росії через події в Україні. (...) Оскільки наслідки (...) продовжують посилюватися, а невизначеність щодо довгострокових перспектив зростає, ми ухвалили рішення про планомірне згортання бізнесу IBM у Росії", - йдеться в заяві глави корпорації Арвінда Крішни, опублікованій на сайті компанії. IBM була однією з кількох глобальних компаній, які призупинили свою діяльність у Росії ще в березні - після вторгнення РФ в Україну.

Норвегія передала Україні 22 САУ

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Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці M109 з гарматою калібром 155-мм, а також запчастини і боєприпаси до них, заявили у середу в міноборони країни. "Розвиток війни в Україні свідчить, що тепер необхідно передати важчу техніку та системи озброєння", - вважає норвезький міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

"Норвезький уряд чекав з тим, щоб публічно оголосити про цю передачу, з міркувань безпеки. Майбутні передачі можуть не оголошуватися і не коментуватися", - йдеться, зокрема, у повідомленні, цитує Reuters.

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Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск наступного тижня "Книги катів" - інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинів і злочинців російської армії. "Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково відповідатимуть. І ми крок за кроком до цього наближаємося. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців", - зазначив він у відеозверненні ввечері у вівторок.

За словами президента, така "Книга катів" є "однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів - солдатів окупаційної армії, а і їхніх командирів". "Тих, хто віддав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, у всіх громадах, до яких дотягнутися. Усі будуть відповідати", - заявив він.

У своєму зверненні Зеленський також повідомив, що уряд України створить штаб із підготовки до наступного опалювального сезону, а весь внутрішній видобуток газу буде направлено на внутрішні потреби.

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Україна зацікавлена у постачанні системи ППО "Залізний купол", повідомив український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук. Дипломат заявив, що Ізраїль не надає Україні достатньої допомоги, вказавши, що Київ отримав лише частину обіцяних йому касок та бронежилетів, а українські солдати з ампутованими кінцівками так і не отримали запрошення до Ізраїлю для підбору протезів.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розраховує на досягнення угоди щодо постачання зерна з України, повідомив на брифінгу його представник Стефан Дюжжарик. Він зазначив, що в ООН не розголошуватимуть деталі ситуації, поки переговори тривають.

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Українські військові успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають, повідомляє у ранковому зведенні у середу генеральний штаб Збройних сил України.

На Бахмутському напрямку окупанти РФ збільшили інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації, вели обстріли позицій підрозділів ЗСУ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне, а також завдавали авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка. В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, окупанти відійшли на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій українських військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки військові РФ здійснювали інтенсивний вогневий вплив по позиціях підрозділів ЗСУ в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по населеному пункту Курахове.

На Слов'янському напрямку росіяни ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, для недопущення проведення контрнаступу українських військ вони проводять інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.

Також, за даними генштабу, у збройних силах Білорусі відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

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Понад тисячу українських військовополонених із захопленого військами РФ заводу "Азовсталь" у Маріуполі доставлено до Росії "для проведення слідчих дій". Про це в ніч на середу, 8 червня, повідомило російське державне агентство новин ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ. За його даними, зараз із захисниками "Азовсталі" "щільно працюють правоохоронні органи". Як повідомляється, понад сто людей можуть перебувати в Москві, зокрема "іноземні найманці, які здалися в Маріуполі". Крім того, найближчим часом до Росії "після проведення очних ставок" планують відправити ще частину українських військовополонених, додало джерело. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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