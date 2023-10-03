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Хабар у два мільйони гривень: меру Сум оголосили підозру

Степан Смишляєв
3 жовтня 2023 р.

Меру Сум інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - 2,13 мільйона гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Людина в наручниках (ілюстративне фото)
Мера Сум підозрюють у одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - 2,13 мільйона гривеньФото: Bernd Weißbrod/dpa/Pool/dpa/picture alliance

У вівторок, 3 жовтня, прокурор повідомив про підозру меру Сум Олександру Лисенку за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - 2,13 мільйона гривень (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України), повідомили у Національному антикорупційному бюро.   

За цією ж статтею підозру отримав і інший посадовець, директор департаменту інфраструктури міста, якого напередодні затримали разом із Лисенком.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Прокурор наполягатиме на їхньому арешті з правом внесення застави. Санкція статті, за якою підозрюють посадовців, передбачає до 12 років позбавленням волі з конфіскацією майна.

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Хабар за сміття

За версією слідства, посадовці вимагали у підприємця хабар "за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами". Також вони пропонували за ці гроші не створювати  штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

Упродовж листопада 2022 - жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання сумськими чиновниками неправомірної вигоди загалом на  2,13 мільйона гривень. Після одержання третьої частини обумовлених коштів - 1,43 мільйона гривень 2 жовтня їх затримали "на гарячому".

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