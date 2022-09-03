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Nirvana Albumcover Nevermind Ausschnitt
Фото: Geffen Records
Закон і правоСполучені Штати Америки

Гурт Nirvana виграв суд у справі про обкладинку альбому

Тетяна Кирилюк
34 хв. тому

Окружний суддя Лос-Анджелеса відхилив позов американця Спенсера Елдена, чиє дитяче фото розміщене на обкладинці легендарного альбому гурту Nevermind 1991 року. Він більше не може позиватися до суду з цього приводу.

https://www.dw.com/uk/gurt-nirvana-vigrav-sud-u-vidpovid-na-pozov-geroa-obkladinki-albomu/a-63013087

Рок-гурт Nirvana виграв суд, в якому було винесено остаточне рішення про відхилення позову американця Спенсера Елдена, чиє дитяче фото розміщене на обкладинці легендарного альбому гурту Nevermind 1991 року, повідомляє агенція Reuters у суботу, 3 вересня.

У вердикті, який було оприлюднено напередодні, окружний суддя Лос-Анджелеса Фернандо Ольгін, постановив, що позивач надто довго чекав для того, щоб подати позов проти гурту зі звинуваченнями в сексуальній експлуатації дітей. На це у Елдена пішло більше 10 років з моменту виходу альбому з відповідною обкладинкою.

Елден подав три позови, утім, вердикт судді позбавляє його можливості позиватися проти гурту знову.

"Ми щасливі, що цій безпідставній справі так швидко знайшлося рішення", - прокоментував вердикт адвокат захисту Берт Декслер. Адвокат позивача на запит щодо коментарів не відповів.

Позов щодо обкладинки альбому

Нагадаємо, чоловік подав позов до федерального суду Каліфорнії у серпні 2021 року. Він стверджував, що протягом усього життя зазнавав моральної і фізичної шкоди через фото обкладинки альбому, на якому він оголений пливе за доларовою купюрою, нанизаною на риболовний гачок.

Тоді він вимагав по 150 тисяч доларів компенсації з кожного з кількох відповідачів, включаючи компанію Universal Music Group, фотографа Кірка Веддла, барабанщика Дейва Грола, бас-гітариста Кріста Новоселіча та Кортні Лав - вдови соліста гурту Курта Кобейна, який помер у 1994 році.

У січні федеральний суд відхилив позов, а суддя зазначив, що таке формулювання скарги дає можливість Елдену позиватися проти гурту необмежену кількість разів.

Nevermind - один з найбільш продаваних альбомів усіх часів, по всьому світу було продано понад 30 мільйонів його копій.

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