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ГУР знову вдарило дронами по Смоленському авіазаводу - ЗМІ

Дмитро Шварц
27 листопада 2023 р.

В українській розвідці розповіли ЗМІ, що атака на Смоленський авіазавод була вдалою - визначені цілі вдалося вразити.

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Український дрон SHARK
Український дрон SHARK (Фото символічне. Які дрони використовувались у даній атаці - не відомо)Фото: DW

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України в ніч на понеділок, 27 листопада, атакували дронами Смоленський авіаційний завод у Росії. Як повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбах, операція була вдалою - цілі вдалося вразити.

Це вже не перша атака на цей російський завод. 2 жовтня українські дрони атакували авіазавод у Смоленську, і як офіційно повідомляло ГУР, порушили процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Наприкінці серпня українські військові вдарили дронами по військовому аеродрому РФ у Смоленській області.

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