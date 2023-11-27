ГУР знову вдарило дронами по Смоленському авіазаводу - ЗМІ

В українській розвідці розповіли ЗМІ, що атака на Смоленський авіазавод була вдалою - визначені цілі вдалося вразити.

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України в ніч на понеділок, 27 листопада, атакували дронами Смоленський авіаційний завод у Росії. Як повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбах, операція була вдалою - цілі вдалося вразити.

Це вже не перша атака на цей російський завод. 2 жовтня українські дрони атакували авіазавод у Смоленську, і як офіційно повідомляло ГУР, порушили процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Наприкінці серпня українські військові вдарили дронами по військовому аеродрому РФ у Смоленській області.

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