ГУР заявляє про пошкодження корабля балтійського флоту РФ

У тральщика "Александр Обухов", який базувався в Калінінградській області та мав виходити на бойове чергування, "загадково з'явився отвір", заявили в українській розвідці.

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) заявило в понеділок, 7 жовтня, про виведення з ладу чергового російського військового корабля - тральщика балтійського флоту армії РФ "Александр Обухов".

"Корабель, який базувався у місті Балтійськ (Калінінградська область. - Ред.) та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень - через загадкову появу отвору в газоході до двигуна потрапила вода: "Обухов" захлинувся", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає українська розвідка, тральщик став на капітальний ремонт, що може виявитись серйозною проблемою, адже пошкоджений двигун М-503 є "доволі дефіцитною річчю".

"Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний. Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург", - зауважили в ГУР.

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Другий корабель балтійського флоту РФ, пошкоджений за пів року

У розвідці заявили, що це вже другий знешкоджений корабель балтійського флоту армії Росії за останні пів року - в квітні в результаті спецоперації ГУР "Рибалка" з ладу вивели ракетний катер "Серпухов".

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