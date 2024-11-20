ГУР уразило командний пункт угруповання військ РФ "Північ"

Українська військова розвідка заявила про успішну атаку на командний пункт російського угруповання військ "Північ" у Бєлгородській області.

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) повідомило в середу, 20 листопада, про успішну операцію з ураження командного пункту угруповання військ "Північ" армії РФ, розташованого в місті Губкін Бєлгородської області РФ. Це об'єднання російських військ, яке включає угруповання "Бєлгород", "Брянськ", "Курськ", створили під час повномасштабної війни проти України.

"Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів. ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

На підтвердження українська військова розвідка опублікувала відео, де видно чорний густий дим.

Удар по заводу дронів на Бєлгородщині

Раніше цього дня керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомив, що дрони уразили на Бєлгородщині завод компанії "ЕФКО", який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє вантажні дрони, котрі Росія використовує у воєнних цілях.

Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що уламки збитих дронів упали на територію підприємства в місті Олексіївка, пошкодивши виробничі приміщення. Завод "ЕФКО" розташований у цьому населеному пункті. Також пошкодження виявили на інфраструктурному об'єкті та лінії електропередачі, через що знеструмило кілька вулиць.

Удар по військовому складу за 700 км від кордону

Крім того, дрони атакували 13-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ поблизу Котово в Новгородській області. Склад розташований майже за 700 кілометрів від кордону з Україною.

На ньому зберігалися снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган", ракети "Іскандер", північнокорейські ракети KN23, зенітні ракети до С-300, С-400, боєприпаси для комплексу "Тор".

Місцевий губернатор Андрій Нікітін підтвердив удар по регіону, проте деталей про наслідки не уточнив, зазначивши лише, що над областю збили кілька дронів.