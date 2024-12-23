ГУР заявило про знищення в РФ складу з деталями до "шахедів"

За оцінками розвідки, пожежа на складі в Татарстані спричинила Росії збитки на 16 мільйонів доларів.

На території економічної зони Алабуга в російському Татарстані спалахнув склад із деталями до дронів типу Shahed-136, які Росія запускає для ударів по Україні, заявило Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України у понеділок, 23 грудня.

Збитки на $16 млн

За даними ГУР, згоріли 65 фюзеляжів "шахедів", двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць дронів.

Загальну суму збитків у військовій розвідці оцінили в 16 мільйонів доларів.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії", - зазначили у спецслужбі, не уточнивши причину пожежі.