ГУР заявило про знищення в РФ складу з деталями до "шахедів"23 грудня 2024 р.
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На території економічної зони Алабуга в російському Татарстані спалахнув склад із деталями до дронів типу Shahed-136, які Росія запускає для ударів по Україні, заявило Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України у понеділок, 23 грудня.
Збитки на $16 млн
За даними ГУР, згоріли 65 фюзеляжів "шахедів", двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць дронів.
Загальну суму збитків у військовій розвідці оцінили в 16 мільйонів доларів.
"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії", - зазначили у спецслужбі, не уточнивши причину пожежі.