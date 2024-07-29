ГУР заявило про причетність до розгрому "вагнерівців" у Малі

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив про причетність України до розгрому групи найманців з ПВК "Вагнер" повстанцями-туарегами в Малі.

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов заявив про причетність України до розгрому групи найманців з ПВК "Вагнер" повстанцями-туарегами в Малі минулого тижня.

"Те, що повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців, це бачив весь світ. Про деталі ми наразі не будемо говорити, продовження буде", - зазначив Юсов в ефірі інформаційного телемарафону у понеділок, 29 липня.

Він також додав, що ПВК "Вагнер" розгорнула активну діяльність в Африці і допомагала керівництву РФ "вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди", але удар з боку туарегів показав, що "це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті".

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Також Юсов не став коментувати інформацію, що туареги нібито готові передати полонених "вагнерівців" Україні. "Тут можна лише додати слова генерала Буданова (керівника ГУР МО. - Ред.), що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання в різних куточках світу, де б вони не були", - зазначив Юсов.

Що стосується можливої причетності України до розгрому групи ПВК "Вагнера" у Малі, то видання Kyiv Post оприлюднило фотографію туарегів з українським прапором і, з посиланням на джерела в Силах безпеки й оборони, підтвердило її автентичність. "Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК "Вагнер", - розповів співрозмовник видання.

Розгром "вагнерівців" в Малі

Повстанський рух туарегів "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки і розвитку" (CSP-PSD) у суботу, 27 липня, заявив про захоплення бронетехніки, вантажівки і цистерн під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен протягом четверга і п'ятниці. У CSP-PSD додали, що пошкодили вертоліт, який згодом розбився в місті Кідал. Також повстанці виклали відеозапис із десятками загиблих вагнерівців.

Російські Telegram-канали також заявили про загибель декількох десятків "вагнерівців", серед яких були й ті, що брали участь у війні проти України.