ГУР заявило про підрив залізничного мосту у Самарі

Українська розвідка заявила підрив залізничного мосту в Самарській області РФ. За її даними, ним транспортували військові вантажі, зокрема боєприпаси. В Росії підтвердили зупинку руху потягів на ділянці.

У Росії пошкоджений залізничний міст через річку Чапаєвка у Самарській області. Факт виведення мосту з ладу підтвердили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Там зазначають, що 4 березня близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

За даними ГУР МО, залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвськ Самарської області РФ. У відомстві також зазначають, що з огляду на характер пошкоджень, використання мосту неможливе протягом наступних тижнів.

Кілька годинами раніше російська державна агенція ТАСС повідомляла про вибухи на мосту з посиланням на пресслужбу Куйбишевської залізної дороги. Там зазначили, що рух потягів на ділянці мосту зупинений.

Офіційний Telegram-канал Куйбишевської залізниці заявив про збій у русі поїздів через "незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

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