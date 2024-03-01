Дрони вивели з ладу ЗРГК "Панцир С-1" у Росії - ГУР

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомило про пошкодження російського зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцирь С-1" на території РФ. Згідно з оприлюдненим у п'ятницю, 1 березня, повідомленням, цей комплекс протиповітряної оборони було пошкоджено 29 лютого внаслідок внаслідок "успішного вогневого ураження".

Атаку дронів провели поблизу населеного пункту Головчіно Грайворонського району Бєлгородської області РФ.

"Після влучання "панцирь" виведений з ладу, а його екіпаж зазнав втрат - поранення зазнали двоє російських окупантів", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі ГУР.

Не перший "Панцирь", уражений дронам ГУР з початку року

Нинішній інцидент з ураження цієї російської системи протиповітряної оборони - не перший з початку року. 6 січня ГУР опублікувало відео з ураженням двох таких комплексів дронами-камікадзе у Бєлгородській області, внаслідок чого вони були "виведені з ладу".

29 лютого в Сочі перевернувся ЗРГК "ПанцирьС-1"

Водночас російські ЗМІ й пабліки повідомили, що 29 лютого цього року в місті Сочі перевернувся ще один ЗРГК "Панцирь С-1" під час повороту на перехресті.

На поширеному в мережі відео видно, що комплекс так само отримав певні пошкодження.

За даними аналітичного OSINT-проєкту Oryx , який аналізує підтверджені втрати сторін під час війни Росії проти України, з лютого 2022 року РФ втратила загалом 21 ЗРГК "Панцирь С-1". Утім, проєкт оперує лише тими даними, де є фото- й відеофіксація втрат.