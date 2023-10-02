ГУР підтвердило атаку на завод із виробництва ракет в РФ

Українські дрони атакували у Смоленську російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59. Про це повідомляє головне управління розвідки міністерство оборони України у понеділок, 2 жовтня. За його даними, внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Читайте також: СБУ затримала двох коригувальників ракетного удару по Києву

"Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора", - зазначають у Telegeram відомства. Там нагадують, що ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 кілометрів - одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Нагадаємо, напередодні мер Смоленська заявив, що вранці над обласним центром та в його передмістях було збито "п'ять українських безпілотників літакового типу". Він закликав мешканців міста, "зберігати спокій і без необхідності не залишати житлові будинки, а також утриматися від заміських поїздок". Постраждалих, за словами мера, немає.